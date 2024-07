Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 1-5 lipca.

RYNEK OZE

Rynek wodoru: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje skierowanie projektu nowelizacji prawa energetycznego w zakresie rynku wodoru do dalszych prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów i zakłada, że projekt ten po wakacjach trafi pod obrady Sejmu, wynika z wypowiedzi szefowej resortu Pauliny Henning-Kloski.

Rynek wodoru: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKIŚ) zabiega o utworzenie koszyków narodowych w ramach Europejskiego Banku Wodoru, by wyrównać konkurencję między państwami przy ubieganiu się o unijne środki w tym zakresie, poinformował wiceminister w tym resorcie Krzysztof Bolesta.

Rynek wodoru: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) finalizuje umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w sprawie programu wsparcia elektrolizerów o wartości ponad 600 mln euro, poinformował wiceminister w tym resorcie Krzysztof Bolesta. Z wypowiedzi wiceministra wynika, że program ma ruszyć w 2025 r.

Charakterystyka energetyczna budynków: Projekt rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku, wprowadzający skalę dla charakterystyki energetycznej budynków od A+ do G, gdzie A+ oznacza budynek lub część budynku o najlepszych energetycznych właściwościach użytkowych, zaś skala G – budynek o najgorszych właściwościach energetycznych, trafił do konsultacji.

Polityka surowcowa: Trwają prace nad aktualizacją Polityki Surowcowej Państwa, której istotnym elementem będzie wdrożenie unijnego rozporządzenia ws. ustanowienia ram na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych (CRMA – Critical Raw Materials Act), podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Zamrożenie cen: Przepisy dotyczące ograniczenia cen energii elektryczne, gazu i ciepła systemowego dla gospodarstw domowych obowiązujące w II poł. 2024 roku powinny zostać utrzymane także w 2025r, uważa minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Zwróciła się do ministra finansów o zabezpieczenie środków na funkcjonowanie tej ustawy w roku przyszły.

Transformacja energetyczna: Blisko 46% Polaków (45,9%) dobrze ocenia prowadzony w Polsce proces modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych na bardziej zrównoważone. 29,9% Polaków uważa wręcz odwrotnie, a 24,2% nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii, wynika z badania UCE Research i DGA.

Termomodernizacja: Ponad 4/5 właścicieli domów jednorodzinnych (84%) przyznaje, że wprowadziło przynajmniej jedno rozwiązanie termomodernizacyjne, a 82% właścicieli mieszkań wprowadziło rozwiązania, które mają wpływ bezpośrednio na ich lokale, wynika z badania opinii Polaków na temat termomodernizacji, które powstało na zlecenie ING Banku Śląskiego.

Rynek wodoru: Zapotrzebowanie na wodór odnawialny RFNBO w Polsce wyniesie ok. 270 tys. ton w 2030 roku, ok. 514,5 tys. ton w 2035 roku i nawet 934 tys. ton w 2040 roku, wynika z raportu „Rynek wodoru w Polsce i krajach bałtyckich. Prognoza do 2040 r.”, opracowanego przez Orlen we współpracy z S&P Global.

Mój prąd: Nabór do kolejnej edycji programu „Mój prąd” rozpocznie się we wrześniu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

Autobusy elektryczne: Zastąpienie floty autobusów spalinowych – autobusami elektrycznymi i wodorowymi w miastach z ponad 100-tys. mieszkańców i w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zajmie 15-16 lat i będzie kosztować 25,7 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Według szacunków, wymianie miałoby podlegać ok. 7 tys. autobusów.

E-rowery: Konsultacje społeczne projektu programu priorytetowego „Mój rower elektryczny” potrwają od 4 do 18 lipca 2024 r., podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fundusz planuje przeznaczyć na dopłaty do zakupu elektrycznych rowerów 300 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

BEV: Komisja Europejska nałożyła tymczasowe cła wyrównawcze na import pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorami (BEV), produkowanych w Chinach, podała Komisja. Cła będą obowiązywać od jutra maksymalnie przez okres czterech miesięcy.

Dopłaty do e-aut: Szczegóły systemu dopłat do samochodów elektrycznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przygotuje i opublikuje w ciągu najbliższych kilku miesięcy Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Budżet programu to ponad 1 mld zł.

E-MOBILNOŚĆ: INFRASTRUKTURA

Strefy czystego transportu: Strefy czystego transportu (SCT) – oprócz Warszawy – powinny być utworzone także w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

ROZWÓJ BIZNESU

R.Power: Podpisał umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla budowy portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 MWp, podała spółka. Wartość umowy to 231 mln zł.

Grupa MOL: W ramach działu poszukiwań i wydobycia powołała oddział Low Carbon and New Energies z siedzibą w Zagrzebiu, który będzie wspierać dążenia MOL do dostarczania innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań dla sektora energii, podała spółka.

Sunex: Odnotował 49,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2024 r., co oznacza spadek o 44,1% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Narastająco od początku roku skonsolidowane przychody wyniosły 86,36 mln zł, czyli o 54,2% mniej r/r.

OX2: Będzie odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie farmami wiatrowymi przejętymi w 2023 roku przez Grupę Orlen i zlokalizowanymi na terenie Wielkopolski: FW Ujazd (30 MW), FW Dobrzyca (49,9 MW) i FW Wielkopolska (62,4 MW), podała spółka. To jedne z najbardziej efektywnych i najnowocześniejszych farm wiatrowych w Polsce, które pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną 240 tys. gospodarstw domowych, podkreślono.

Stokrotka: W wyniku umowy podpisanej przez sieć sklepów Stokrotka i Inbalance grid w 114 miejscach w Polsce powstanie 276 nowych stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych, podała sieć.

Blue City: Centrum Handlowe Blue City w Warszawie zainwestuje ponad 20 mln zł, m.in. w instalację fotowoltaiczną, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz nowe udogodnienia dla klientów i najemców centrum handlowego, podało centrum. Spółka zależna Blue Parking sprzedała w tym celu działkę, na której powstaną w przyszłości mieszkania na wynajem.

Grenevia: Otrzyma 20,95 mln zł dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, na rozwój technologii i usług dla energetyki wiatrowej. Projekt, którego całkowita wartość to ok. 68,08 mln zł, wpisuje się w plany budowy polskiego wiatraka, czyli uruchomienia produkcji turbin wiatrowych, wykorzystując krajowe zasoby, podała spółka.

Knauf: Z odpowiedzi klientów wynika, że mają co do firm budowlanych coraz większe oczekiwania. „Polski odbiorca poszukuje produktów, które są tworzone w sposób zrównoważony, z minimalnym wpływem na środowisko, a także mogą być poddane recyklingowi lub są biodegradowalne, tak więc obszar zarządzania odpadami – co do którego również w naszej grupie zostały wyznaczone strategiczne cele – jest bardzo ważny zarówno dla dystrybutorów, jak i wykonawców” – powiedziała kierowniczka ds. ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w firmie Knauf Ewelina Mróz.

Kompania Piwowarska: Zainstalowała w kolejnym swoim browarze – Lech Browary Wielkopolski nowoczesny system odzyskiwania energii oparty na pompach ciepła. W skali roku zużycie gazu ziemnego zmniejszy się o 14%, redukując roczną emisję o blisko 2 tys. ton CO2. Lider branży piwnej w Polsce w ub.r. zainstalował pompy w Tyskich Browarach Książęcych. W br. takie pompy zainstalowano w drugim z trzech jego browarów – Lech Browary Wielkopolski. Całkowity koszt inwestycji w obu lokalizacjach to 25 mln zł. Jednym z kluczowych celów środowiskowych producenta piwa jest osiągnięcie neutralności węglowej w swoich browarach do 2030 roku.

Mondelez International: Kontynuuje w Polsce inwestycje w odnawialne źródła energii i budowę nowych instalacji paneli fotowoltaicznych w fabrykach w Bielanach Wrocławskich i Jankowicach oraz pompy ciepła w zakładzie produkcyjnym w Skarbimierzu, aby osiągnąć kompleksową redukcję emisji CO2e o 35% do 2030 r. w stosunku do 2018 r. Projekt budowy lokalnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce zakłada realizację przyzakładowych instalacji o łącznej mocy około 3 megawatów. Pierwsza z trzech inwestycji – instalacja w Skarbimierzu (woj. opolskie) – już działa i produkuje energię. Kolejną inwestycją Mondelez International w odnawialne źródła energii, jest warta 4,7 mln zł farma fotowoltaiczna, która powstała na należącym do firmy terenie, o powierzchni 1 ha, tuż obok fabryki czekolady w Bielanach Wrocławskich. Trzecia tego typu instalacja w Polsce ma powstać przy fabryce w Jankowicach k. Poznania, a jej uruchomienie jest zaplanowane na początek 2025 r. Systemy energetyczne paneli fotowoltaicznych w dolnośląskiej fabryce czekolady, mają łączną moc około 999 KWp. Kolejny, ważny dla Mondelz International, projekt zostanie zrealizowany w drugiej połowie 2024 roku i przyczyni się do redukcji zużycia gazu poprzez dywersyfikację źródeł ciepła. Obejmuje on instalację nowoczesnej pompy ciepła w zakładzie w Skarbimierzu, która będzie pozyskiwać energię z ciepła odpadowego z agregatów wody lodowej. Z dorocznego raportu „Snacking Made Right” wynika, że Mondelz International zredukował emisję COe o 34% w 2023 r. w porównaniu z 2018 r. Obecnie niemal połowa energii wykorzystywanej w zakładach firmy na świecie pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w porównaniu z 40% w 2022 r.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Columbus: Columbus Energy oraz DC24 ASI, Olga Malinkiewicz, Dariusz Chrząstowski, H.I.S. Co., Ltd., Saule Technologies i Saule zawarli porozumienie do porozumienia pierwotnego z marca br. w zakresie pozyskania strategicznego inwestora dla technologii wypracowanej przez Saule bądź zrealizowania transakcji o podobnym charakterze, podała spółka. Celem porozumienia jest potwierdzenie przez jego strony warunków współpracy w zakresie porozumienia pierwotnego.

Polenergia: Spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z Heerema Marine Contractors Nederland (każda spółka odrębnie) umowy finalne na transport i instalację fundamentów turbin i morskich stacji transformatorowych, za łącznie szacunkowo 390 mln euro, podała Polenergia.

Polenergia: MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III – spółki projektowe, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych, tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z konsorcjum spółek Smulders Projects Belgium NV i Sif Netherlands BV (dostawcy), każda spółka odrębnie, umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie produkcji elementów przejściowych morskich turbin wiatrowych, podała Polenergia.

Tauron Dystrybucja: Rozpoczął kolejną rundę kontroli prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, w celu poprawy współpracy tych systemów z siecią elektroenergetyczną. Tegoroczne inspekcje uwzględniają także magazyny energii. W sumie firma planuje przeprowadzenie ponad 1600 kontroli mikroinstalacji pracujących w sieci dystrybucyjnej koncernu.

E.ON: Trwa budowa pierwszej biogazowni Grupy E.ON w Polsce, która zlokalizowana jest nieopodal Pułtuska. W czerwcu zamontowany został agregat kogeneracyjny oraz trafostacja, która pozwoli na produkcję około 8 GWh zielonej energii rocznie. Zakończenie inwestycji oraz otwarcie obiektu planowane jest na koniec 2024 roku.

Enefit Volt: Udostępnił kierowcom pojazdów elektrycznych w Zabrzu i okolicach 46 stacji ładowania w 24 lokalizacjach. Infrastruktura ładowania spółki jest dostępna w Bielsku-Białej i Zabrzu, a w najbliższych miesiącach dołączą do nich stacje w Gliwicach. Łącznie w Estonii, Łotwie i Polsce funkcjonuje 350 stacji Enefit Volt, a kolejne 700 jest w fazie inwestycyjnej.

Sunex: Spółka uruchamia produkcję elementów do zbiorników, w tym zbiorników kompozytowych, w hali, która została kupiona w maju. Maszyny do produkcji Sunex przeniósł z dotąd wynajmowanej hali.

