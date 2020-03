Blisko 47,5 mln zł przychodów netto wypracowała w 2019 roku Grupa CI Games. W tym czasie zysk brutto Grupy wyniósł 0,2 mln zł, wobec straty w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Najważniejszym ubiegłorocznym wydarzeniem w spółce była premiera najnowszej części snajperskiej gry – Sniper Ghost Warrior Contracts. Spółka prowadziła także prace przy Lords of the Fallen 2 oraz grach indie niezależnych producentów, poprzez spółkę zależną United Label. W minionym roku CI Games sprzedała łącznie ponad 1,7 mln sztuk gier na PC i konsole. Aktualnie zespół koncentruje się na produkcji sequela Lords of the Fallen oraz kolejnej części Sniper Ghost Warrior Contracts. Niewykluczone, że nowy tytuł z serii SGW trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Najbliższą premierą Grupy CI Games będzie pierwszy tytuł z brandu United Label pod tytułem Röki. Gra trafiła na listy najbardziej oczekiwanych gier indie w 2020 roku.

W listopadzie na rynek trafiła nowa część naszej popularnej serii – Sniper Ghost Warrior Contracts. Sam czwarty kwartał przyniósł spółce 37,5 mln zł przychodów oraz 9,5 mln zł zysku brutto. Cieszę się, że udało nam się obronić markę, gra ma solidną sprzedaż a na wielu rynkach wciąż oficjalną ceną detaliczną jest cena premierowa. To wszystko świadczy o zainteresowaniu naszą grą i potwierdza, że możemy liczyć na istotny poziom jej sprzedaży przez wiele kolejnych kwartałów. To również determinuje nasze dalsze inwestycje związane z tą serią. Nie wykluczam premiery Sniper Ghost Warrior Contracts 2 jeszcze w bieżącym roku. – mówi Marek Tymiński, prezes CI Games.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni, planujemy podzielić się z rynkiem prognozowanymi wynikami pierwszego kwartału oraz wynikiem ze sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts, jaką tytuł zanotował do marca br. – dodaje Marek Tymiński.

Na produkcję Sniper Ghost Warrior Contracts CI Games przeznaczyło największą część środków ubiegłorocznego budżetu, ale także uzyskane ze sprzedaży tytułu przychody są kluczowe w zeszłorocznych wynikach finansowych. Pozostałe wydatki w 2019 roku stanowią działania związane z pracą nad Lords of the Fallen 2 oraz grami indie niezależnych producentów, których wydawcą będzie United Label, spółka zależna CI Games. – Zdecydowaliśmy się na dalszą produkcję Lords of the Fallen 2 wewnętrznym zespołem w modelu biznesowym opierającym się o współpracę z zewnętrznymi podwykonawcami. Konsekwencją tego planu będzie istotny wzrost zatrudnienia w wewnętrznych studiach produkcyjnych, w trzech lokalizacjach geograficznych. – mówi Marek Tymiński.

Prezes CI Games dodaje, że obecnie nad Lords of the Fallen 2 czuwa dwóch bardzo doświadczonych producentów, z którymi spółka wypracowała wspólnie unowocześnioną wizję i kierunek projektu.

Najbliższą premierą Grupy CI Games, która planowana jest nie później niż w trzecim kwartale br., jest pierwszy tytuł od United Label, pod tytułem Röki. Gra ukaże się równocześnie na platformę PC oraz Nintendo Switch. – Nakłady inwestycyjne na grę Röki pod szyldem naszej platformy wydawniczej wynoszą po naszej stronie między 1,3, a 1,5 mln zł. Ta kwota uwzględnia finansowanie produkcji gry oraz stricte działania wydawnicze, w tym marketing. Za produkcję gry studio Polygon Treehouse. Potencjalny sukces tej gry i kolejnych z brandu United Label będzie miał istotny wpływ na rozwój tej działalności w ramach grupy CI Games – dodaje Marek Tymiński.

Na zaawansowanym poziomie produkcji jest także druga gra z portfolio United Label – Eldest Souls. Oba tytuły były wymienione przez platformę Nintendo w globalnej komunikacji jako jedne z kluczowych gier indie.

Głęboko wierzę, że konsekwentnie realizowana przez nas strategia, połączona z wieloletnim doświadczeniem stanie się źródłem sukcesów w kolejnych miesiącach i latach. Nie staramy się dziś konkurować z wielkimi grami AAA, a obecny poziom kompetencji wśród naszej kadry zarządzającej produkcją gier jest na wysokim poziomie. Pozwala to skutecznie zarządzać projektami w aspekcie kosztów, terminów i jakości. Jestem przekonany, że CI Games ma duże szanse stać się stosunkowo szybko rosnącą, ale również cyklicznie dochodową spółką. – mówi Marek Tymiński, prezes CI Games.

CI Games to globalny wydawca, deweloper i dystrybutor produktów w zakresu rozrywki interaktywnej. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, a działalność w Ameryce Północnej i Południowej prowadzona jest z biura w Nowym Jorku. Spółka została utworzona w 2002 r., a jej akcje są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W portfelu CI Games znajdują się wysoko oceniane, sprzedawane w wielomilionowych nakładach tytułu Lords of the Fallen i Sniper Ghost Warrior, seria gier, której globalna sprzedaż przekroczyła 7 mln egzemplarzy. Spółka pracuje obecnie nad kilkoma szeroko znanymi grami wieloplatformowymi, w tym Sniper Ghost Warrior: Contracts 2, kolejną edycją gry akcji RPG Lords of the Fallen oraz innymi tytułami, których nazwy nie zostały jeszcze ogłoszone.

Źródło: spółka