Victoria Dom pozyskała 50 mln zł z publicznej emisji obligacji w ramach prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w IV kwartale 2023 r., podała spółka. Pozyskane środki zasilą kapitał obrotowy spółki.

„Emisja 3-letnich obligacji z kupnem WIBOR 6M plus marża 4,95% spotkała się z nadzwyczajnym zainteresowaniem inwestorów. Wartość zapisów trzykrotnie przewyższyła wielkość oferty, co jednoznacznie świadczy o silnym zaufaniu do stabilności i perspektyw rozwoju naszej firmy” – podkreślono w komunikacie.

„Pozyskane środki w wysokości 50 mln zł zostaną przeznaczone na finansowanie nowych inwestycji, w tym nabywanie gruntów, co pozwoli na dalsze poszerzenie naszego portfela projektów. Inwestycje te wpisują się w naszą długoterminową strategię, która zakłada ekspansję w największych polskich miastach, gdzie zapotrzebowanie na nowe mieszkania jest największe Jesteśmy pewni, że rynek mieszkaniowy w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie prowadzimy działalność, będzie nadal dynamicznie się rozwijał. Dodatkowo, wszelkie rządowe programy wsparcia dla nabywców pierwszego mieszkania będą stanowiły dodatkowy impuls dla rynku” – powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

Victoria Dom to deweloper, który prowadzi inwestycje na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz przygotowuje się do wejścia z ofertą mieszkaniową do Trójmiasta. Dodatkowo w ramach holdingu Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Źródło: ISBnews