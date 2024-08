Przychody Grupy BoomBit wyniosły 18,59 mln zł w lipcu br., co oznacza wzrost o 6,5% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 19,6 mln.

„Przychody ze sprzedaży: 18,6 mln zł: w tym 17,8 z gier mobilnych i 0,8 mln z projektów blockchain” – czytamy w komunikacie.

Wydatki na user acquisition wzrosły o 10,1% m/m do 8,8 mln zł, a koszty prowizji platform – o 0,2% do 1,98 mln zł.

„Grupa miała 19,5 mln pobrań i wypracowała 7,8 mln zł (+4,4%) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform. Bez uwzględniania przychodów z projektów blockchain wynik ten wyniósł 7 mln zł (-4%)” – czytamy dalej.

„W lipcu zarówno nasze przychody, jak i dochodowość były wyższe o kilka procent w porównaniu do czerwca. Na pozytywne wyniki w segmencie blockchain miała wpływ sprzedaż NFT do 'Hunters on Chain’ poprzez platformę OKX. Z kolei wyniki z gier mobilnych zanotowały niewielkie pogorszenie, głównie ze względu na zwiększone wydatki marketingowe w grach Mid-Core. Ponadto w sezonie urlopowym aktywność graczy, z wyjątkiem dzieci, jest niższa, co przekłada się na niższą dochodowość z ruchu organicznego. Biorąc to wszystko pod uwagę, osiągnięte wyniki odbieramy pozytywnie i przygotowujemy się do wydania kolejnych tytułów. 'Idle Royal Stories’ trafi na rynek już w sierpniu, natomiast we wrześniu wydamy 'Clash of Destiny’, najnowszą produkcję twórców Hunt Royale. Jeszcze w tym kwartale znaczącą aktualizację dostanie Dawn of Ages i jako ciekawostkę dla polskich graczy zdradzę, że będzie można się wcielić we Władysława Jagiełłę. Jeśli chodzi o dochodowość gier, to widzimy poprawę w segmencie Hyper-Casual, 'Darts Club’ oraz 'Dawn of Ages’ osiągnęły wyniki zbliżone do poprzedniego miesiąca, zaś 'Hunt Royale’, ze względu na wzrost UA, zanotował nieznaczny spadek ” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W czerwcu 2024 r. najlepiej zarabiającymi tytułami ponownie były „Hunt Royale” (4,25 mln zł przychodów), „Darts Club” (1,81 mln zł), oraz „Dawn of Ages” (1,24 mln zł), podano w materiale.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews