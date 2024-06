The Dust wraz z Two Horizons oraz Game Island zawiesiły do odwołania prace nad projektami „Project Hammer” i „Project Sword”. Jak podano, powodem zawieszenia jest brak regulowania wpłat na projekty przez inwestora oraz brak możliwości pokrywania kosztów produkcji ze środków własnych.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych, a ich największym dotychczasowym tytułem jest „The Inquisitor” na motywach twórczości Jacka Piekary. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2018 r.

Źródło: ISBnews