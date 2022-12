Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 27-30 grudnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-płatności: Fundacja Polska Bezgotówkowa wydłuży okres finansowania terminali i aplikacji płatniczych na urządzenia mobilne (tzw. softposy) do 12 miesięcy i będzie pokrywać koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu na terminal, podała Fundacja. Zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

AI: Przyszły rok będzie stał pod znakiem sztucznej inteligencji, której twórcy muszą radzić sobie z problemem stronniczości algorytmów. Reggie Townsend, Director of Data Ethics Practice w SAS, zwraca uwagę, że opracowanie rozwiązań AI, które przewidują i eliminują szkodliwe zjawiska, to pierwszy krok by nie powielać błędów z przeszłości. W nadchodzącym czasie prawdopodobnie więcej firm przyjmie wytyczne w kwestii etyki AI i zacznie ustalać własne progi dla określonych zagrożeń. Jednak skuteczność tych reguł będzie zależała od standardów wyznaczanych na poziomie państwowym. Z kolei Jason Mann, Vice President of IoT w SAS, twierdzi, że organizacje coraz częściej zaczną wykorzystywać AI, w środowisku przemysłowego internetu rzeczy. — Zbieranie danych stanie się domeną dosłownie wszystkich – nie tylko pracowników IT i naukowców — podkreśla Mann.

E-commerce: Wyniki badania internetowego sklepu spożywczego Barbora wykazały, że to mężczyźni częściej niż kobiety, decydują się na zakupy spożywcze przez internet, choć różni ich od siebie zaledwie kilka punktów procentowych. Te zaś częściej wybierają zakupy stacjonarne. Biorąc pod uwagę częstotliwość zakupów spożywczych to prawie 26% kobiet przyznało, że woli robić drobne zakupy kilka razy w tygodniu, wybierając produkty, których rzeczywiście potrzebują. Nieco mniej, bo 17,6% mężczyzn, także zaznaczyło tę odpowiedź. Natomiast w przypadku rzadszych zakupów, przykładowo raz w tygodniu, odpowiedzi były już bardziej zbliżone – około 25% kobiet i około 21% mężczyzn, wybierało taką odpowiedź. Z badania wynika, że niewielki procent polskiego społeczeństwa deklaruje, że nigdy nie zwraca uwagi na ceny (7,7% kobiet oraz 5,5% mężczyzn). Natomiast zdecydowana większość zawsze albo prawie zawsze porównuje ceny i szuka promocji – 67,4% kobiet i 64% mężczyzn.

Cyberbezpieczeństwo: Eksperci z firmy Fortinet przewidują, że w nadchodzącym roku ataki ransomware zyskają jeszcze większą popularność wśród cyberprzestępców niż w kończącym się 2022. Skuteczne zwalczanie tego zagrożenia wymaga wdrożenia odpowiednich metod jak: edukowanie pracowników – ponieważ wysoka skuteczność ataków ransomware wynika z częstego popełniania błędów przez ludzi; monitoring sieci i urządzeń końcowych – rejestrowanie ruchu w ich obrębie oraz skanowanie plików pomagają w poszukiwaniu nietypowych zdarzeń, które mogą świadczyć o cyberataku; korzystanie z technik podstępu – tworzenie tzw. honeypotów, czyli przynęt zaprojektowanych tak, aby wyglądały jak łatwe do zdobycia cele dla atakujących, ułatwia firmom wykrycie i zatrzymanie ataku, zaś specjalistom IT zidentyfikowanie i zlikwidowanie luk w zabezpieczeniach.

Telewizja: Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sound, pokazują, że ponad 77% badanych posiada telewizor ustawiony w centralnym miejscu w domu. Przez lata telewizor służył wyłącznie do oglądania telewizji tradycyjnej, linearnej. Dziś oglądamy treści w znacznie większym stopniu „na żądanie”. „Rozrywka i łączność stają się coraz ważniejsze. Ludzie chcą mieć możliwość przesyłania filmów bezpośrednio z telefonu do telewizora. Oczekują też możliwości strumieniowego przesyłania obrazów z kamery bezpieczeństwa lub dzwonka do drzwi. Następuje też szybki rozwój asystentów mowy. Innymi słowy: telewizor staje się coraz bardziej centralnym węzłem w rodzinnym gospodarstwie domowym” – powiedział dyrektor generalny TP Vision w Polsce Marcin Habzda.

HR: Najciekawsze HR-owe tendencje roku, zostały przedstawione w e-booku People Innovation. Dane pokazują, m.in. że: 7 na 10 pracowników rozważyłoby zmianę swojej ścieżki zawodowej, jeśli firma nie posiadałaby kultury organizacyjnej skoncentrowanej na pracowniku oraz możliwości łączenia pracy z życiem prywatnym; według 44% pracowników rolą benefitów powinno być przede wszystkim wsparcie finansów osobistych.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora: Otrzymała decyzję wydaną przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o dokonaniu rejestracji umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (PGK) Agora do 31 grudnia 2023 r., podała spółka. W efekcie Agora liczy na obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 7 mln zł w 2023 r.

Allegro: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje, w których nałożył łącznie ponad 210 mln zł kar na spółkę Allegro, podał Urząd. Pierwsza z decyzji dotyczy złamania reguł konkurencji, a druga – ochrony konsumentów i bezprawnego przyznania sobie przez spółkę możliwości zmiany regulaminów, m.in. dotyczących usługi Smart!.

mPay: Uruchomi ofertę B2B, podpisał list intencyjny dot. dostawy do mPay technologii do obsługi usług, które umożliwiają dostęp do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service) oraz inicjowanie płatności (PIS – Payment Initiation Service), podała spółka.

Allegro: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Allegro sp. z o.o. (Allegro PL) karę w wysokości (i) 1 221 747 zł za naruszenia w zakresie Regulaminu Allegro oraz (ii) 2 748 930 zł za naruszenia w zakresie Regulaminu Smart!, tj. łącznie karę w wysokości 3 970 677 zł, podało Allegro.eu.

Viaplay Group i T-Mobile: Nawiązały współpracę w zakresie dystrybucji platformy streamingowej Viaplay w Polsce, podała Viaplay Group. Od 27 grudnia 2022 roku klienci korzystający z serwisu „Rozrywka bez ograniczeń” otrzymają dostęp do serwisu streamingowego Viaplay.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Answear.com: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zaprosił do składania ofert sprzedaży 292 377 akcji Answear.com po cenie 28,5 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 9 stycznia 2023 r

Sundragon: Zawarł umowę nabycia 160 000 udziałów spółki Bizgate-Aviation, stanowiących 80% w kapitale zakładowym oraz głosach za 8 mln zł. Bizgate-Aviation jest spółką posiadająca innowacyjną technologię budowy i uzyskiwania siły nośnej w bezzałogowych statkach powietrznych – BSP, drony – niewykrywalnych przez radary, podwójnego zastosowania, która została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych oraz otwartej przestrzeni, podano w informacji.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PKP Intercity: Poprzez agencyjne kanały sprzedaży – Koleo, mPay i e-podróżnik.pl – w ciągu kilku miesięcy od uruchomienia pierwszego zewnętrznego kanału sprzedaży sprzedano łącznie milion biletów, podała spółka.

Siemens Polska: Podpisał kontrakt o wartości 82 mln zł z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE). Umowa obejmuje wykonanie aktualizacji oprogramowania systemu SCADA/EMS stanowiącego kluczowy system informatyczny Operatora Systemu Przesyłowego, podał Siemens Polska.

WB Electronics: Zawarł z podmiotem reprezentującym jedno z państw Europy Środkowo-Wschodniej dwie umowy na dostawę elementów bezzałogowych systemów powietrznych, podała spółka. Wartość podpisanych umów wynosi łącznie ok. 67 mln euro netto.

XTPL: Potwierdziło czwartą transakcję sprzedaży urządzenia Delta Printing System na rynek chiński. Ostatecznym nabywcą urządzenia będzie wiodący chiński ośrodek badawczo-rozwojowy Tianjin University (School of Precision Instrument and Opto-Electronics Engineering), który złożył zamówienie po demonstracji i wykonanych testach technologii XTPL. Delta Printing System będzie wykorzystywany przez klienta końcowego w pracach w dziedzinach elektroniki elastycznej, elektroniki nanosznej (wearables) oraz sensorów, podała spółka.

Plus: Wprowadził do oferty nowy zestaw internetu domowego obsługujący najszybszą sieć 5G w Polsce. Jednocześnie uruchomił noworoczną wyprzedaż. Wybrane modele smartfonów będzie można kupić nawet o 1000 zł taniej. Wśród urządzeń w obniżonych cenach znalazły się m.in.: flagowy Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB, Samsung Galaxy S22 5G w wersji 128GB i 256GB oraz OPPO Reno7 Lite 5G 8/128GB.

T-Mobile: Przygotował zimową wyprzedaż, która potrwa do końca stycznia 2023 roku. Wśród przecenionych produktów można znaleźć smartfony, tablety i smartwatche, a zniżki sięgają nawet 450 zł, przy wyborze urządzenia w taryfie „L Nielimitowanej” z nielimitowanym internetem.

Lenovo: Zaprezentowało najnowszą generację urządzeń konsumenckich: pięć nowych, laptopów IdeaPad, elegancki i komputer stacjonarny IdeaCentre oraz 9-calowy tablet Lenovo.

Orange: Ruszył z poświąteczną mega wyprzedażą smartfonów i urządzeń. Wybrane modele kosztują teraz mniej. Operator przygotował także tańsze o 50% akcesoria. Z promocji mogą skorzystać klienci indywidualni i biznesowi. Wyprzedaż potrwa do 22 stycznia.

ElektroEko: Pierwszy ośrodek edukacyjny w Polsce kształci dzieci i młodzież szkolną, jak poprawnie pozbywać się elektroodpadów. Tylko w 2021 roku na świecie wytworzono aż 57 mln ton elektrośmieci. Kluczem do poprawy stanu rzeczy jest odpowiednia edukacja, wdrożona na odpowiednim etapie kształcenia, uważają eksperci ElektroEko, inicjatora pierwszego i jedynego tego typu w Polsce ośrodka, którego zadaniem jest kształcenie dzieci i młodzieży, jak poprawnie gospodarować elektrośmieciami.

Puccini: Polski producent bagażu podróżnego, torebek damskich oraz galanterii skórzanej udostępnił płatności odroczone fintechu Mokka.

Manchester City, Cisco: Ogłosiły wdrożenie technologii WaitTime na Etihad Stadium. Jest to pierwszy klub z Premier League korzystający z rozwiązania analizującego zachowanie dużych zgromadzeń ludzkich w czasie rzeczywistym.

Vectra AI: Firma została wyróżniona w najnowszym raporcie Gartnera. Jak wynika z nowego raportu Gartner Market Guide for Network Detection and Response, liderzy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, powinni priorytetowo traktować NDR, jako uzupełnienie innych narzędzi wykrywania, gdyż koncentruje się na utrzymaniu niskiego odsetka fałszywych alarmów i wykrywaniu anomalii, których nie obejmują inne rozwiązania. Wyróżnienie w tym obszarze otrzymała Vectra AI, której platforma zapewnia organizacjom widoczność, pomagając w wykrywaniu i reagowaniu na cyberataki.

PayEye: Polski fintech, który pozwala na szybkie, łatwe i bezpieczne płatności z wykorzystaniem fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy, uzyskał certyfikat FIDO Biometric Component Certification.

