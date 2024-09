Kredyt mieszkaniowy 0% jest potrzebny i nie wpłynie na ceny na rynku ze względu na swoją ograniczoną skalę, uważa prezes Atalu Zbigniew Juroszek. Według niego, inne programy mieszkaniowe nie sprawdzą się, gdyż Polacy chcą mieć mieszkania na własność.

„Po pierwsze, to jest nieduża kwota, którą Skarb Państwa zainwestuje; po drugie, on [kredyt 0%] jest mocno ograniczony […], on nie będzie miał żadnego wpływu na ceny na rynku” – powiedział Juroszek podczas konferencji prasowej.

„Jestem gotów pełen autorytet postawić, że te wszystkie pomysły programów typu komunalne, typu socjalnego budownictwa – to przez 10 lat to będzie minimalna ilość, która w ogóle może powstać. Ona nie będzie miała żadnego wpływu na rynek, ani ona też nie jest pożądana [przez Polaków]” – dodał.

Powołał się tu na badania – także zlecane przez spółkę – z których wynika, że 97% Polaków chce mieć mieszkanie na własność.

„Program [0%] uważam za potrzebny, bardzo tani dla Skarbu Państwa” – podsumował Juroszek i podkreślił, że pomysły na budownictwo socjalne i inne „nie mają szans powodzenia”.

Jednocześnie spółka poinformowała, że nadal umożliwiać będzie – co najmniej do I kw. 2025 r. – rezerwację mieszkań z myślą o kredycie 0%.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. W 2023 r. sprzedała 2 833 mieszkania.

Źródło: ISBnews