Advanced Medical Equipment (AME) planuje zadebiutować na New Connect we wrześniu, podała spółka.

„Twórcy polskiego startupu Advanced Medical Equipment, który opracował Diabetomat – rewolucyjne urządzenie do bezinwazyjnego badania poziomu cukru w organizmie – planują debiut na rynku New Connect we wrześniu. Firma jest już po 3 rundach finansowania, w których pozyskała ponad 3 mln zł. Teraz zmierza na New Connect przy wycenie ponad 42 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Inwestorzy, którzy wzięli udział w trzech prywatnych emisjach akcji (seria B, C, D) pod koniec 2023 i w kwietniu 2024 roku, wycenili spółkę na ponad 42 mln zł. W sumie inwestorzy objęli 22% akcji spółki, a spółka AME pozyskała ponad 3 mln zł. W ramach ostatniej emisji (akcje serii D), spółka przydzielała walory po 39 zł, co oznacza wycenę firmy na poziomie ponad 42 mln zł (liczba całkowita akcji 1 093 000, cena akcji w ostatniej emisji 39 zł. Wycena spółki według ostatniej emisji: 42 627 000 zł), podano także.

„AME planuje przeznaczyć te środki na proces certyfikacji medycznej Diabetomatu – urządzenia w kształcie telefonu komórkowego, który mógłby zastąpić tradycyjne metody pomiaru glukozy, wykorzystywane codziennie przez diabetyków chorych na cukrzycę, a także w badaniach przesiewowych w szpitalach, szkołach i domach opieki” – czytamy dalej.

Uzyskanie odpowiednich certyfikatów pozwoli wprowadzić urządzenie do procedur medycznych, co znacząco podniesie jakość życia pacjentów z cukrzycą, szczególnie dzieci i osób starszych. To pozwoli również na przygotowanie Diabetomatu do komercjalizacji i w końcu uruchomienie seryjnej produkcji w ciągu kilkudziesięciu miesięcy, dodano także.

„Cały czas prowadzimy rozmowy z inwestorami. We wrześniu planujemy debiut na rynku New Connect, chcąc zainteresować rewolucyjnym projektem szersze grono inwestorów indywidualnych. Obecnie czekamy na ostateczne uwagi Nadzoru (KNF) GPW i możliwie szybki debiut na rynku publicznym” – powiedział prezes AME prof. Artur Rydosz, cytowany w komunikacie.

Obecnie założyciele – prof. Artur Rydosz i prof. Konstanty Marszałek, będący pomysłodawcami rewolucyjnego rozwiązania Diabetomat, posiadają (poprzez spółkę Advanced Diagnostic Equipment sp. z o.o.) większościowy pakiet akcji w spółce AME. Według deklaracji, założyciele nadal chcą zachować pakiet większościowy po debiucie na NewConnect.

Przedstawiciele AME poinformowali, że dokonali wyboru fabryki pod Warszawą, która pod nadzorem spółki będzie wytwarzać urządzenia. Po uzyskaniu certyfikacji i rozpoczęciu produkcji testowej wersji Diabetomatu, spółka spodziewa się kilkunastokrotnego wzrostu wyceny.

„Dążymy do tego, aby nasze działania przynosiły zmiany w globalnej skali. Obserwujemy bieżące potrzeby płynące z całego świata i wybieramy te, które umożliwiają wywołanie realnego wpływu na rzeczywistość” – podsumował prezes.

Advanced Medical Equipment to polski startup, który opracował urządzenie do bezinwazyjnego badania poziomu cukru w organizmie.

Źródło: ISBnews