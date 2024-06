Text zarekomenduje przeznaczenie 153,99 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2023/2024, wynoszącego 165,87 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,98 zł na akcję, podała spółka.

„Przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023/2024, to jest zaliczki w kwocie 41 972 500 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu z dnia 18.12.2023 roku oraz zaliczki w kwocie 40 942 500 zł, której wypłata planowana jest w dniu 30 lipca 2024 roku na podstawie uchwały zarządu z dnia 28.06.2024, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2023/2024 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 71 070 000 zł, to jest w kwocie 2,76 zł na jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy to 29 sierpnia, a planowany dzień wypłaty dywidendy – 5 września 2024 r. Dywidendą objętych będzie 25 750 000 akcji spółki, podano także.

Na zasilenie kapitału zapasowego zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 11,88 mln zł.

„Zarząd spółki podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy” – czytamy dalej.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews