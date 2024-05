Zwyczajne walne zgromadzenie ZM Ropczyce podjęło uchwałę o wypłacie 5,57 mln zł dywidendy (co najmniej 1 zł na akcję – ostateczna liczba akcji z prawem do dywidendy zależeć będzie od liczby akcji nabytych w ramach programu motywacyjnego), podała spółka. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 czerwca 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 10 czerwca.

„Zarząd jednocześnie informuje, iż na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podanie ilości akcji z prawem do dywidendy. Ostateczna ilość akcji z prawem do dywidendy zależeć będzie od ilości akcji nabytych w ramach realizowanego programu motywacyjnego, które zyskają tym samym prawo do dywidendy. Maksymalna ilość akcji z prawem do dywidendy może wynieść 5 573 600 akcji, a dywidenda na jedną akcję może wynieść nie mniej niż 1 zł. Spółka przekaże te informacje w odrębnym raporcie bieżącym” – czytamy w komunikacie.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 15,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 44,68 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 14,01 mln zł wobec 46,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews