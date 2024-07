Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 1,9% m/m do 232,14 mld zł na koniec czerwca 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 2,1%.

„W czerwcu aktywa otwartych funduszy emerytalnych ponownie wzrosły, tym razem o 1,9% do 232,1 mld zł. […] OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, po raz kolejny poradziły sobie bardzo dobrze. W czerwcu zarobiły średnio 2,1%. To najwięcej od marca” – czytamy w raporcie.

Czerwiec był dobrym miesiącem dla większości polskich indeksów, a co za tym idzie, także dla otwartych funduszy emerytalnych. Tym razem najlepiej poradziły sobie największe spółki, których indeks WIG20 zyskał 3,05%. Dzięki temu solidny wzrost odnotował także indeks szerokiego rynku WIG (2,66%), który zbliżył się do majowego rekordu wszech czasów, a niewiele gorzej poradziły sobie małe spółki z sWIG80, który poszedł w górę o 2,53%. Lekka przecena dotknęła jedynie mWIG40 (-0,52%), który jednak brylował na parkiecie w maju, zyskując 4,24%., podkreślono w materiale.

„Fundusze emerytalne kontynuują bardzo dobra passę. Tymczasem z końcem lipca kończy się okienko transferowe, w ramach którego możemy zdecydować o przekazywaniu części naszej składki emerytalnej do OFE. To ostatni dzwonek, by zwiększyć dywersyfikację swoich zasobów finansowych na emeryturę, by część z nich pracowała na rynku kapitałowym. Poza dywersyfikacją dobrym argumentem do zastanowienia się nad wyborem OFE są wyniki, jakie osiągają. Wartość zgromadzonych tam aktywów tylko w ciągu trwającego okienka transferowego, czyli od 1 kwietnia br. wzrosła o 5,3%, a w ciągu ostatniego roku o 32,7%” – skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.

Źródło: ISBnews