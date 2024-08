Asbis liczy na przełamanie spadków przychodów na swoim największym rynku – w Kazachstanie od przełomu III i IV kwartału, poinformował dyrektor ds. finansowych Marios Christou.

„Negatywny wpływ wzrostu nielegalnego handlu w Kazachstanie przyczynił się do spadku przychodów na naszym największym rynku. Spodziewamy się, że presja z tego tytułu zostanie przełamana wraz z wejściem nowych produktów (szczególnie iPhone 16) i wejściem nowych instrumentów rządowych. Spodziewamy się pierwszych efektów od przełomu III i IV kwartału wraz z nowymi produktami Apple” – powiedział Christou podczas konferencji prasowej.

W II kwartale 2024 r. przychody spółki w Kazachstanie spadły o 43,7% r/r do 83 mln USD. Pomimo wyzwań dyrektor finansowy Asbis potwierdził, że władze spółki są pewne co do prognoz finansowych na cały rok.

„Po I półroczu, osiągnięte poziomy są podobne jak rok wcześniej, co daje pewność że osiągniemy naszą prognozę” – stwierdził Christou.

Na początku maja spółka opublikowała prognozę finansową na 2024 r., która zakłada przychody na poziomie pomiędzy 3,1-3,4 mld USD i zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 60 a 64 mln USD. Po I półroczu szacunki przychodów są wykonane w 45%, a zysku netto w 33%.

Dyrektor dodał ponadto, że Asbis uruchomi nowe centrum dystrybucyjne w Kazachstanie (na ok. 20 tys m2 powierzchni) na przełomie roku.

Tymczasem wskaźnik długu netto do kapitałów na koniec czerwca wynosił 0,3x bez faktoringu i 0,5x z faktoringiem. Według słów Christou, spodziewa się on dalszej poprawy tych poziomów mimo że są cały czas „na bezpiecznym i niskim poziomie”.

Powtórzył ponadto, że Asbis oczekuje poprawy sprzedaży nowych segmentów, jak chociażby robotyka. „Jeśli w II półroczu nie będzie efektów to będziemy myśleli o korekcie w tym obszarze” – wskazał dyrektor ds. finansowych.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3,06 mld USD w 2023 r.

