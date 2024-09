Atende odnotowało 0,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,34 mln zł wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4,23 mln zł wobec 6,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,81 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 73,5 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 126,99 mln zł w porównaniu z 145,82 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,37 mln zł wobec 13,93 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Grupa Atende osiągnęła w I półroczu 2024 r. słabsze wyniki niż w I półroczu roku poprzedniego, w którym osiągnięte wyniki na poziomach zysku operacyjnego, EBITDA, przed opodatkowaniem i netto były najlepszymi wynikami w historii emitenta. Ważnym czynnikiem, mającym negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki I półrocza br., była realizacja etapu pilotażowego wdrożenia systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A. prowadzonego przez zależną spółkę A2 Customer Care. Wydłużenie realizacji tego etapu, będące następstwem m.in. rozszerzenia zakresu projektu w konsekwencji kilkukrotnych zmian prawnych związanych z kolejnymi tzw. tarczami solidarnościowymi, z uwzględnieniem Tarczy Solidarnościowej 2024, wpłynęło na wzrost kosztów. W efekcie opisanych zdarzeń etap pilotażowy projektu stał się nierentowny” – czytamy w raporcie.

W I półroczu 2024 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 127 mln zł, czyli niższe o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 27,7 mln zł, co oznacza spadek o 20% r/r. Niższy zysk brutto na sprzedaży, przy wzroście kosztów ogólnego zarządu o 3% w stosunku do I półrocza ubiegłego roku, spowodował, że Grupa Atende osiągnęła w I półroczu br. słabsze niż rok wcześniej wyniki. Na poziomie wyniku na działalności operacyjnej Grupa zanotowała 0,6 mln zł zysku wobec 8,4 mln zł zysku rok wcześniej. Analogicznie pogorszeniu uległy wyniki EBITDA, przed opodatkowaniem i netto. W I półroczu 2024 r. Grupa Atende osiągnęła 6,4 mln zł zysku EBITDA, wobec 13,9 mln zł rok wcześniej, oraz (0,4) mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom podmiotu dominującego, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zanotowała zysk w wysokości 5,4 mln zł, wyjaśniono.

W I półroczu 2024 r. w segmencie integracji systemów teleinformatycznych Atende spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (zmniejszenie o 18%). Również marża ze sprzedaży zmalała wobec ubiegłorocznego poziomu (o 10% r/r). To spowodowało, że zysk EBITDA segmentu w I półroczu br. był niższy niż rok wcześniej (5,7 mln zł vs. 11,7 mln zł). W segmencie integracji systemów teleinformatycznych spółek zależnych w I półroczu 2024 r. z niższej o 22% niż rok wcześniej sprzedaży wypracowano wyższą marżę ze sprzedaży (wzrost o 15% r/r). Znacznie niższa procentowa marża ze sprzedaży w I półroczu 2023 r., znacznie odbiegająca od standardowo osiąganych przez spółki zależne, wynika z ujęcia w przychodach spółki A2 Customer Care (A2CC) w tamtym okresie sprzedaży infrastruktury (charakteryzującą się niską marżowością) w projekcie wdrożenia systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A. Istotnie niższy niż rok wcześniej wynik EBITDA jest głównie efektem negatywnej kontrybucji spółki A2CC, realizującej wyżej wspomniane wdrożenie, podano również w raporcie.

„W I połowie 2024 r. Grupa Atende osiągnęła największy wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w sektorze publicznym (wzrost o 7 mln zł, czyli o 64%). Wzrosty zanotowano również w sektorach przemysł, handel, usługi oraz finansowym. Niższe przychody w raportowanym okresie osiągnięto od klientów sektora telekomunikacji i mediów (mniej o 21,1 mln zł) oraz sektora energetycznego (o 12,7 mln zł)” – czytamy także.

Łączny wpływ spółek zależnych w I półroczu 2024 r. na skonsolidowane wyniki na poziomach operacyjnym i netto był ujemny. Spośród spółek zależnych zysk netto osiągnęły spółki OmniChip i Phoenix Systems. Spółki A2 Customer Care, Atende Industries i TrustIT zanotowały w I półroczu br. stratę netto, dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 2,1 mln zł wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

Źródło: ISBnews