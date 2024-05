Aktualna wartość backlogu Mostostalu Zabrze, tj. wartość podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach, wynosi 577,7 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 364,7 mln zł, co łącznie stanowi 942,5 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews