Best wyemituje 400 tys. obligacji serii AC2 o łącznej wartości do 40 mln zł, podała spółka. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,20 pkt proc. w skali roku. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 7 do 20 sierpnia 2024 r.

„Poprzednia oferta obligacji Grupy Best spotkała się ze zdecydowanie pozytywnym przyjęciem przez inwestorów. Zgłoszony przez nich popyt był ponad pięciokrotnie wyższy od wartości zaoferowanych przez Best obligacji. Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec takiej reakcji inwestorów i wracamy na rynek z nową propozycją, która – jak sądzę – będzie dla nich atrakcyjna. Środki, które spodziewamy się pozyskać z AC2, podobnie jak w przypadku ostatniej emisji – przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech” – powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Zapisy na obligacje serii AC2 będą przyjmowane od 7 do 20 sierpnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii AC2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez Best na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC2.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 353,83 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews