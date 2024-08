CCC odnotowało 401 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kw. roku obrotowego 2024 (maj-lipiec 2024) wobec 224 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne szacunkowe dane. Skorygowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 387 mln zł wobec 187 mln zł rok wcześniej.

Przychody w II kw. r.obr. wyniosły 2 574 mln zł wobec 2 425 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 249 mln zł w II kw. r.obr. wobec 79 mln zł straty rok wcześniej.

Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w II kw. 49,5% wobec 45,5% rok wcześniej.

„Poprawa marży brutto Grupy o 4 pkt proc. za sprawą skokowego umocnienia marży w CC i HalfPrice (o odpowiednio 5 i 13 pkt proc.). Koszty sprzedaży i administracji niższe o 1% r/r, przy wzroście powierzchni handlowej o 7%. Wysoka dyscyplina kosztowa w każdej linii biznesowej – wskaźnik kosztów niższy r/r we wszystkich szyldach Grupy CCC” – czytamy w komunikacie.

W II kw. r.fin. przychody w segmencie CCC wzrosły o 7% r/r (LFL: +12%) do 1 109 mln zł przy wzroście zysku EBITDA o 35% r/r do 290 mln zł, zaś skorygowanego zysku EBITDA – o 51% r/r do 279 mln zł.

W tym okresie przychody HalfPrice wzrosły o 23% r/r do 414 mln zł przy 77 mln zł zysku EBITDA wobec 4 mln zł straty rok wcześniej (zaś skorygowanego zysku EBITDA – odpowiednio do 77 mln zł zysku z 3 mln zł zysku rok wcześniej.

W II kw. r.fin. przychody Grupy Modivo wzrosły o 1% r/r do 1 033 mln zł przy wzroście zysku EBITDA do 36 mln zł z 5 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowanego zysku EBITDA – odpowiednio do 20 mln zł z 3 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

