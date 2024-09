Dynamiczny rozwój polskich firm to fakt. Coraz częściej wychodzą one poza granice kraju i nawiązują współprace z globalnymi klientami.

Inwestycje przemysłowe długoterminowe nie kierują się bieżącą polityką, natomiast jest też kapitał krótkoterminowy i tutaj należałoby się bać. Kapitał, nazwijmy to spekulacyjny, ale w tym znaczeniu, że Polska przy tej skali długu, który jest nam potrzebny do finansowania potrzeb budżetowych, potrzebuje emitować cały czas obligacje. No i w zależności od zaufania inwestorów może nas to kosztować mniej albo więcej. Były przypadki firm czy państw, chociażby Grecji, które traciły zaufanie inwestorów, mimo że cały czas pozostawały w naszym kręgu gospodarki kapitalistycznej, więc nie jest tak, że nie ma zagrożeń. Musimy pilnować i tego kapitału krótkiego, i tego długiego

mówi Jacek Chwedoruk, Dyrektor Zarządzający, Rothschild & Co