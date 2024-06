Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu akcji Mentzen SA, podała spółka. Zarząd liczy na debiut na NewConnect w najbliższych tygodniach.

„Po sukcesie oferty publicznej przyszedł czas na realizację kolejnego punktu na liście moich biznesowych celów. Mentzen SA jest o krok od debiutu na rynku NewConnect. GPW podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu, teraz czekamy na wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Cieszę się, że inwestorzy, którzy nabyli akcje podczas marcowego IPO, już wkrótce będą posiadaczami akcji firmy notowanej na giełdzie” – powiedział prezes Sławomir Mentzen, cytowany w komunikacie.

Oferta obejmowała sprzedaż 350 tys. akcji Mentzen SA, czyli 35% akcji spółki po cenie 36 zł za akcję. Zgodnie z maksymalnymi parametrami wartość oferty prowadzonej przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji, właściciela Mentzen SA, podmiotu dominującego wobec Kancelarii Mentzen sp. z o.o. i Mentzen Legal sp. k, wyniosła 12,6 mln zł. Liczba akcji w ofercie została podzielona na transze w równych częściach – po 175 tys. akcji.

„IPO Mentzen SA było najliczniejszą pod względem udziału inwestorów i największą wartościowo ofertą publiczną akcji opartą na memorandum informacyjnym. Mam nadzieję, że dzięki temu sukcesowi inni przedsiębiorcy również zdecydują się na taki krok, co powinno zwiększyć zainteresowanie Giełdą wśród inwestorów indywidualnych. Mentzen SA zyskała ponad 900 nowych inwestorów. Chciałbym, by to grono systematycznie rosło, wierzę, że będą to również ambasadorzy naszej firmy. W moich planach jest także rekomendacja WZA wypłaty maksymalnej możliwej wartości dywidendy w każdym roku, po uwzględnieniu ograniczeń regulacyjnych (KSH) oraz ewentualnych dodatkowych nakładów na działalność rozwojową” – dodał Mentzen.

Grupa kapitałowa Mentzen prowadzi działalność operacyjną w obszarze świadczenia usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz obsługi księgowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło: ISBnews