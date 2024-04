Enter Air odnotował 196,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 72,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk EBITDA wyniósł 545,4 mln zł wobec 343 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDA Grupy w 2023 r. osiągnęła rekordowy w historii Grupy poziom 545,4 mln zł i była o 59% wyższa r/r. Zysku netto wzrósł o 171,8% do 196,4 mln zł w porównaniu do 72,3 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2022 r. Na prezentowane wyniki wpływ miały dodatnie różnice kursowe, które wyniosły w 2023 r. 101,7 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 443,7 mln zł EBITDA oraz 94,7 mln zł zysku netto” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2023 r. Enter Air wypracował 166,2 mln zł zysku operacyjnego, o 1,5% mniej od wyniku w 2022 r. oczyszczonego ze zdarzenia jednorazowego. W 2022 r. zysk raportowany wyniósł 225,6 mln zł, ale pozytywny wpływ na niego miało zdarzenie jednorazowe w postaci umorzenia pożyczki PFR w wysokości 56,9 mln zł, bez którego zysk operacyjny wyniósłby 168,7 mln zł, podano także.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 2 625,94 mln zł w 2023 r. wobec 2 255,8 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika głównie z rozszerzenia skali działalności Spółki. W 2023 roku przewoźnik wykonał o 33% więcej operacji w porównaniu do ubiegłego roku. Widoczny wzrost przychodów w porównaniu z rokiem 2022 jest pozytywnym zjawiskiem, które świadczy o coraz większym zakontraktowaniu oraz potwierdza chęć uczestnictwa Polaków w zagranicznych wycieczkach. Rok 2023 to powrót do wykorzystywania pełnego potencjału produkcyjnego Grupy po pandemii Covid-19” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Nieproporcjonalny wzrost wartości przychodów do wolumenu operacji wynika z wysokiego kursu dolara w 2022 r., wyjaśniono także w komunikacie.

„Duża część faktur wystawiana jest w tej walucie, co oznacza, że ukształtowanie kursu dolara w ciągu roku, ma znaczący wpływ na wartość przychodów osiąganych w Grupie. Dodatkowo w 2023 r. w porównaniu do 2022 r., odnotowano niższą rynkową cenę paliw. Przekłada się to nie tylko na niższą bazę kosztową, ale również niższą wartość sprzedaży, ponieważ koszt paliwa jest przenoszony na klientów. Wahania ceny paliwa w ciągu 2023 r. w dużej mierze zostały zniwelowane hedgingiem krótkoterminowym” – czytamy w komunikacie.

W ramach odnowienia współpracy ze wszystkimi swoimi największymi partnerami na rynku polskim, Enter Air zawarł w 2024 r. kontrakty, których szacunkowa wartość przekroczyła 2 mld zł (518 mln USD). Największe umowy zostały podpisane z: TUI Poland – 227 mln USD (ok. 894,2 mln zł), Coral Travel Poland – 125,7 mln USD (ok. 508,9 mln zł), Rainbow Tours – 90,4 mln USD (ok. 365,6 mln zł),oraz ITAKA FLY – 74,5 mln USD (ok. 296,8 mln zł). Enter Air zgodnie z danymi ULC przewiózł w 2023 r. na polskim rynku prawie 3,1 mln pasażerów będąc liderem rynku turystycznego w Polsce. Enter jest czwartą największą linią w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów w 2023 r., wymieniono także w materiale.

„Miniony rok był bardzo intensywny i wypełniony pracą nad obsłużeniem zwiększonego popytu, co przełożyło się na rekordowy poziom przychodów i EBITDA. Jesteśmy liderem polskiego rynku turystycznego i czwartą największą linią pod względem liczby pasażerów przewiezionych na naszym rynku. Solidną pracą zwłaszcza w trakcie pandemii, a także w kolejnych latach, kiedy rynek stopniowo wracał do normalności, udało nam się wzmocnić naszą rozpoznawalność na kluczowych rynkach Europy. Wypromowaliśmy swoją markę, dzięki czemu mamy dziś coraz więcej zamówień z rynków europejskich” – skomentował członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 46,25 mln zł wobec 31,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews