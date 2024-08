Forte odnotował 11,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2024 r. (kwiecień-czerwiec 2024) wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,14 mln zł wobec 2,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 23,13 mln zł wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,81 mln zł w I kw. r.obr. 2024/2025 wobec 263,67 mln zł rok wcześniej.

„W strukturze sprzedaży ogółem Grupy 16,5% stanowiła sprzedaż nadwyżek płyty produkowanej przez spółkę TANNE z 10,5% udziałem eksportu (26 371 tys. zł) i 5,9% udziałem sprzedaży krajowej (14 917 tys. zł). Wartość ogółem sprzedaży płyty do zewnętrznych klientów w okresie sprawozdawczym wyniosła 41 289 tys. zł w porównaniu z 22 944 tys. zł w okresie kwiecień-czerwiec 2023 (wzrost o 80%). Wolumenowo zaś sprzedaż płyty w okresie kwiecień-czerwiec 2024 roku była wyższa, niż w okresie porównawczym o ok. 171% (57 tys. m3 w okresie sprawozdawczym vs. 21 tys. m3 w okresie porównawczym)” – czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży Grupy stanowiły 83,5% sprzedaży ogółem (209 518 tys. zł), z czego eksport stanowił 170 685 tys. zł (68,1%) wobec 38 833 tys. zł sprzedaży krajowej (15,5%), podano.

Udział procentowy sprzedaży mebli i pozostałej sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 52%, Europa Zachodnia i Północna 26%, Polska 19%, Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 3% oraz kraje pozaeuropejskie 1%, podano także.

„W okresie sprawozdawczym negatywny wpływ na wynik z działalności finansowej miały koszty odsetek od kredytów w kwocie 4 836 tys. zł. oraz wypłata środków zabezpieczonych akredytywą SBLC w kwocie 2 269 tys. euro na rzecz Deutsche Bank w związku z otrzymanym w dniu 29 maja 2024 roku wezwaniem informującym o naruszeniu warunków umowy kredytowej przez indyjską spółkę współzależną. Efekt realizacji akredytywy obciążył koszty finansowe okresu sprawozdawczego w wysokości 9 775 tys. zł” – czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. r.obr. 2024/2025 wyniosła 28,13 mln zł wobec 14,42 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.

Źródło: ISBnews