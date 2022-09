Jeśli ktoś miał jeszcze nadzieję, że indeksy obronią swoje wsparcia to piątek ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości. Powszechna ucieczka do dolara po decyzjach Fedu o stopach procentowych i ponownym podkreśleniu przez bankierów centralnych determinacji w walce z inflacją, pozbawiła stronę popytową na rynkach akcji ostatnich argumentów.

Warszawska giełda zakończyła tydzień zdecydowaną przeceną. Indeks WIG20 traci niesamowicie ważny poziom 1500 pkt. i jeśli zakończy wrzesień z tym sygnałem będzie to jednoznaczne z potwierdzeniem bardzo negatywnych scenariuszy. Jeszcze w połowie miesiąca spadek indeksu największych spółek nawet do 850 pkt. pozostawał w sferze wyobraźni. Obecnie przebija się do grona scenariuszy, których prawdopodobieństwo należy zacząć szacować.

Bezprecedensowa nieprzewidywalność

Amerykański indeks S&P500 utracił poziom 3900 pkt., a czerwcowe minimum dotychczasowych spadków jest na wyciagnięcie ręki. Wydaje się, że obecna fala giełdowej bessy jest już klasy porównywalnej z wielkim kryzysem finansowym z 2008 roku. Jednocześnie skala problemów, które trawią gospodarkę i geopolitykę właściwie przykrywa czapką tamten kryzys, co nadaje obecnej sytuacji bezprecedensowej nieprzewidywalności. Obok zdeterminowanego Fedu swoje geopolityczne 3 grosze dołożył prezydent Rosji ogłaszając mobilizację i wprowadzając kwestię użycia broni atomowej do głównego dyskursu wśród decydentów tego świata.

Czynniki rynkowe o których wspominamy w kolejnych komentarzach są więc nadal w fazie rozwojowej. Dla bazowych rynków amerykańskich kluczowy fakt obecnie fakt, że jak to określili w swojej opinii analitycy Pekao, Rezerwa Federalna pozostaje w pełni zdeterminowana by wywołać recesję.

„Fed robi wszystko, by wywołać recesję za wyjątkiem deklarowania wprost, że taki jest jego zamiar. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Powell (a wraz z nim reszta FOMC) nie jest przekonany do idei miękkiego lądowania. Nie jest ono celem samym w sobie i w gruncie rzeczy Fed nie ma ram, które pozwoliłyby mu odróżnić miękkie lądowanie od twardego lądowania w momencie podejmowania decyzji o stopach procentowych. Walka z inflacją ma nadrzędny charakter i to, czy uda się ją pokonać bez recesji, okaże się ex post” – napisali analitycy banku.

To z kolei oznacza, że do pary z determinacją Fed dołącza ryzyko pogorszenia wyników amerykańskich przedsiębiorstw. Dotychczas z tego powodu najmocniej oberwały wyceny megapopularnych wszelkiej maści -techów. Wydaje się, że powszechne topnienie zysków nie było jeszcze na serio grane na giełdach za oceanem. Jednocześnie na liście wyzwań gospodarczych w minionym tygodniu swoją medialną obecność zaznaczyła perspektywa stagflacji w Niemczech, czyli kluczowego partnera polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw.

Cyberpunkowy kop w bessę

Wśród największych spółek, których walory były pod silnym ostrzałem podaży, pozytywnie wyróżniały się akcje CD Projekt. Kurs od pewnego czasu nie pogłębia swoich minimów, a wręcz popyt próbuje szarpać na fali pierwszych od dłuższego czasu dobrych informacji wokół superprodukcji studia – Cyberpunk 2077. Pokonanie przez kurs poziomu 100 zł mogłoby być sygnałem wyraźniejszej poprawy i przełamania trendu spadkowego w ujęciu krótkoterminowym. Może lider polskiego gamingu, który jako pierwszy wszedł w bessę, teraz jako jeden z pierwszych zaczyna z niej wychodzić.

Póki co jednak trudno cieszyć się z potencjalnie pierwszych jaskółek poprawy, kiedy ważne indeksy oddają seryjnie sygnalne poziomy. WIG-Banki ponownie jest poniżej kluczowego poziomu 5 tys. pkt., co potwierdza fatalne rokowania dla WIG20. Ogólnie w piątek popyt dawał oznaki wręcz kapitulacji na największych firmach z Orlenem, KGHM, PZU na czele. W tym klimacie Allegro oddało poziom 25 zł, który stanowił najbliższe krótkoterminowe wsparcie dla notowań platformy ehandlu. Kolejny i niesamowicie kluczowy poziom dla Allegro to historyczne minimum w strefie 20 zł.

Wsparcia trzeszczą

Na szerokim rynku, w pierwszej części tygodnia Vigo Photonics tracił po opublikowaniu raportu za I półrocze. Spółka ostrzegła, że tegoroczne cele dla sprzedaży i EBITDA nie są możliwe do osiągnięcia. W efekcie przyspieszenia wyprzedaży na tych akcjach nastąpiło przełamanie przez kurs istotnego poziomu wsparcia 500 zł.

Ryvu Therapeutics, którego kurs świętował w lipcu rekordową umowę licencyjną, wraca do długoterminowego trendu spadkowego. Spółka podejmuje kolejne kroki w kierunku nowej emisji akcji w ramach planów ponad półmiliardowych inwestycji w projekty kliniczne. Warto zerknąć również na kurs siostrzanej spółki Selvita i odnotować, że jej kurs wyznaczył w minionym tygodniu swoje nowe historyczne maksima. Na obecnym, pogrążonym w spadkach rynku to wręcz ewenement.

Grupa Azoty wstępnie szacuje ogromny zysk w II kwartale, przebijając rynkowe konsensusy. Nie zrobiło to wrażenia na rynku, który dyskontował znakomite wyniki finansowe nawozowej grupy w I półroczu. Obecnie rynek boi się o przyszłość, a więc kryzys gazowy i tendencje recesyjne. W efekcie kurs zniwelował już niemal w całości wcześniejszą fale wzrostową.

Spółka Berling przypomniała o swojej obecności na giełdzie po decyzji akcjonariuszy o dążeniu do wycofania jej akcji z notowań. Spółka – widmo była notowana kilkanaście lat i chyba nikt nie zatęskni po jej odejściu z parkietu. Przez ten czas jej notowania utrzymywały się między 2,5 zł, a 6 zł. Nie wygląda więc na to, że środki które pozyskała w IPO od inwestorów giełdowych zamieniła w dynamiczny wzrost wartości firmy.

Wzrostowe rodzynki

Wśród akcji, które w minionym tygodniu pozytywnie wyróżniały się na tle spadającego roku wzrostowymi epizodami był m.in. Serinus po informacji o nowym odwiercie w Rumunii. Spółka od dłuższego czasu pozostaje jedynie na radarze giełdowych fanów silnych wrażeń, którym gwarantuje co jakiś czas błyskawiczną i mocną jazdę w górę. Poturbowany ostatnio kurs Bumechu chwilowo zyskał po publikacji przez spółkę wyników finansowych. Tylko od lipca bieżącego roku do początku września wartość akcji węglowej firmy potroiła się. Obecnie balansuje na wsparciu 60 zł, a jego oddanie będzie równoznaczne z kontynuacją silnej korekty wcześniejszej dynamicznej zwyżki. W piątek kurs Mabionu starał się opierać ogólnorynkowej przecenie po informacji o przedłużeniu i rozszerzeniu współpracy z amerykańskim Novavax. Niemniej notowania biotechnologicznej spółki pozostają w okolicy wsparcia na poziomie 20 zł. Poziom jest równoznaczny z dołkami covidowymi. Wówczas informacje o współpracy przy szczepionce z Amerykanami pozwoliły na szybkie i potężne wzrosty. Dziś rynek jest w zupełnie innym momencie i dobre wiadomości nie gwarantują, że podaż odpuści na wspomnianym wsparciu.

Nowi na NewConnect

NCIndeks, indeks małej giełdy NewConnect, przykleił się do poziomu 300 pkt. i nie daje istotniejszych sygnałów do przełamania dotychczasowego trendu spadkowego. Co ciekawe, w minionym tygodniu pojawiły się informacje o potencjalnych nowicjuszach na małym rynku. Producent gier Longterm Games zadebiutuje na NewConnect w dniu 10 października. VRFabric – spółka zależna notowanego na GPW SimFabric – złożyła wniosek o dopuszczenia akcji na NewConnect. Z kolei o planach debiutu w przyszłym roku powiadomił Aegis Security.

Wśród notowanych firm, akcje Cherrypick Games uległy mocnej korekcie po wcześniejszym wystrzale na fali informacji o współpracy z Apple. Spółka sprowadziła inwestorów na ziemię wskazując, że biznesowo kluczowe jest pozyskanie finansowania na nową grę. Drago Entertainment uzyskało zwrot kosztów produkcji gry Food Truck Simulator na PC oraz wydało duże uaktualnienie dla Gas Station Simulator. Kurs nadal balansuje na wsparciu 40 zł. Tymczasem KNF zażądał zawieszenia notowań spółki Inteligent Gaming Solution na której akcjach od maja trwa spore ożywienie i dynamiczne zwyżki na fali porzucenia gamingu na rzecz kolejnej modnej branży – zbrojeniówki. Spółka broni się, że realizuje plany o których informuje.

Sebastian Gawłowski