XTPL SA podsumowuje wyniki za pierwsze półrocze 2024 roku. Spółka realizuje obecnie strategię przeskalowania biznesu do poziomu 100 mln zł rocznie do 2026 roku.

Zacznę może od podkreślenia tego, że jesteśmy w trakcie takiego dwu i pół, trzyletniego okresu strategicznego, który rozpoczęliśmy ponad rok temu i który w roku 2026 ma doprowadzić do znaczącego przeskalowania biznesu i dojścia do sprzedaży na poziomie 100 milionów zł. Rok 2024 jest takim rokiem przejściowy i rokiem przygotowawczym w dochodzeniu tej strategii

Mamy sprzedaż wyższą niż na poziomie zeszłorocznej półrocznej sprzedaży. Natomiast ta struktura jest bliższa temu co zakładamy w naszej strategii, czyli praktycznie całość sprzedaży generowana jest już ze sprzedaży urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do nich. W zeszłym roku jeszcze dodatkowo nas wspierała w dużej mierze sprzedaż usług. My oczywiście nie rezygnujemy z tej części biznesu usługowej, ale jednak tym, co ma napędzać nasz wzrost, ma być sprzedaż urządzeń

mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu, XTPL SA