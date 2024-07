Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Grupę Kęty kontroli nad spółką Selt, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 420 mln zł pomniejszona o wartość długu netto spółki, czyli ok. 380 mln zł.

Tym samym ziścił się warunek zawieszający przedwstępnej, warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce Selt.



„Jednocześnie, na bazie przeprowadzonych analiz i pozyskanych opinii emitent informuje o braku konieczności uzyskania zgody na koncentrację od urzędu antymonopolowego w Czechach, co zostało wskazane w umowie jako jeden z dwóch warunków dodatkowych, w związku z czym realizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania do dnia 7 października 2024 r. zgody na koncentrację od urzędu antymonopolowego w Austrii” – czytamy w komunikacie.

W połowie czerwca br. Grupa Kęty zawarła z dwiema osobami fizycznymi przedwstępną, warunkową umowę zakupu 211 815 udziałów w spółce Selt z siedzibą w Opolu, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,22 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews