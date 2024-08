Grupa WP odnotowała 16,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 31,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wyniósł 16,8 mln zł, w porównaniu do 31,9 mln zł w okresie porównywalnym 2023 r. i był pod negatywnym wpływem kosztów o charakterze jednorazowym (koszty związane z restrukturyzacją zatrudnienia), wyższej amortyzacji, a także niższego wyniku na działalności finansowej” – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 45,74 mln zł wobec 58,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA (wg MSSF 16) sięgnął 85,37 mln zł wobec 96,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA (wg MSSF 16) sięgnął odpowiednio: 98,41 mln zł wobec 100,18 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDA w II kwartale 2024 r. została skorygowana o 13 mln zł, czyli przede wszystkim o wpływ jednorazowych kosztów związanych z restrukturyzacją zatrudnienia (ok. 8,6 mln zł), a także o wpływ kosztów związanych z procesami transakcyjnymi” – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,84 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 359,56 mln zł rok wcześniej.

„W II kwartale 2024 r. przychody gotówkowe ze sprzedaży wzrosły o 6% r/r, do 374,3 mln zł, a skorygowana EBITDA była niższa o 2% r/r, na poziomie 98,4 mln zł” – napisano także.

W segmencie Reklama i Subskrypcje przychody gotówkowe wzrosły o 3% r/r do 174,1 mln zł, dzięki stopniowej poprawie w dynamice wzrostu przychodów z reklamy, a także wzrostowi przychodów z subskrypcji. Skoryg. EBITDA spadła o 14% r/r, do 58,1 mln zł, co oznacza marżę EBITDA na poziomie 33,4%, w porównaniu do 40,3% w II kwartale 2023 r., podała spółka.

W segmencie Turystyka przychody wzrosły o 18% r/r do 144,5 mln zł, w wyniku bardzo silnego wzrostu przychodów spółki oferującej pakiety wyjazdów zagranicznych Wakacje.pl. Skoryg. EBITDA segmentu zwiększyła się o 32% r/r, do 31,4 mln zł, co było związane z wysokim wzrostem EBITDA spółki Wakacje.pl, wskazano dalej.

„W segmencie Finanse Konsumenckie, przychody spadły o 12% r/r, do 49,2 mln zł. W Superauto, w głównej działalności pośrednictwa w finansowaniu przychody zanotowały dwucyfrową dynamikę wzrostu, jednocześnie, przychody całego segmentu były pod negatywnym wpływem spadku udziału sprzedaży samochodów własnych w całkowitym wolumenie (ze sprzedaży których przychody są wykazywane w pełnej wartości)” – czytamy też w raporcie.

W I poł. 2024 r. spółka miała 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 46,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 730,62 mln zł w porównaniu z 670,02 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA (wg MSSF 16) sięgnął 166,49 mln zł wobec 172,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA (wg MSSF 16) sięgnął odpowiednio: 182,7 mln zł wobec 176,19 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Skorygowana EBITDA w I półroczu 2024 r. wyniosła 182,7 mln zł, co oznacza wzrost o 4% r/r. EBITDA w I półroczu 2024 r. została skorygowana o 16,2 mln zł, czyli przede wszystkim o wpływ jednorazowych kosztów związanych z restrukturyzacją zatrudnienia oraz procesami transakcyjnymi” – napisano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 83,26 mln zł wobec 46,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews