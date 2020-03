J.W. Construction odnotowało 63,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 87,85 mln zł wobec 18,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 605,31 mln zł w 2019 r. wobec 404,07 mln zł rok wcześniej.

„W 2019 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 605,3 mln zł, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu do roku ubiegłego i wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 147,1 mln zł (wzrost o 98%), a zysk netto na poziomie 63,4 mln zł, wobec 16,5 mln zł w roku ubiegłym, co oznacza wzrost o 283%. Marża brutto ze sprzedaży oscyluje wokół poziomu 25%” – czytamy w komunikacie.

„Wynik finansowy jest odzwierciedleniem liczby przekazanych lokali (1 485 sztuk), głównie na Bliskiej Woli w Warszawie (ponad 1 059 lokali) i Zielonej Dolinie na warszawskiej Białołęce (328 lokali)” – dodała członek rady nadzorczej Małgorzata Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie.

Liczba zawartych przez wszystkie spółki z grupy kapitałowej, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji równa była 1 026 sztuk. W 2019 r. spółka rozpoczęła inwestycje na łącznie 165 lokali i uzyskała pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji na łącznie 1 180 lokali.

Spółka podała, że w trakcie przygotowania jest kolejnych 20 inwestycji. W najbliższych okresach planuje wprowadzić do sprzedaży ponad 5 200 lokali, o powierzchni ponad 413 tys. m2 (w tym powierzchnia magazynowa i komercyjna na ponad 161 tys. m2). Razem z aktualną ofertą oznacza to pulę ponad 6500 lokali, a więc grupa posiada wypełniony portfel na ponad 4 lata. Planowane inwestycje zlokalizowane są głównie w Warszawie i okolicach oraz w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku i Chorzowie. Większość projektów spółka rozpocznie w tym roku. Również na rok 2020 zaplanowane jest zakończenie prestiżowej komercyjno-mieszkaniowej inwestycji w Centrum Szczecina – Hanza Tower, wymieniono.

„Spółka systematycznie powiększa bank ziemi. Wartość zakupionych gruntów w ostatnich dwóch latach znacznie przekroczyła już 200 mln zł, co pozwala na budowę 5 200 lokali. W przygotowaniu są kolejne zakupy w interesujących lokalizacjach” – dodała Szwarc-Sroka.

Zgodnie z jej słowami spółka działała w 2019 roku w korzystnym otoczeniu rynkowym. Utrzymujące się od dłuższego czasu niskie stopy procentowe przyczyniały się do dynamicznego wzrostu akcji kredytowej, a rekordowo niskie bezrobocie i rosnąca zamożność społeczeństwa umacniała wysoką skłonność do inwestycji, m. in. w mieszkania i lokale użytkowe.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 51,29 mln zł wobec 22,53 mln zł zysku rok wcześniej.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

