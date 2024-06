KarmaCheck pozyskała 45 mln USD (180 mln zł) w rundzie finansowania serii B, prowadzonej przez Parameter Ventures, z udziałem PruVen Capital, Velvet Sea Ventures, GC1 Ventures, NextView Ventures oraz partycypacją pro-rata funduszu RKKVC, podał fundusz RKKVC. Firma wykorzysta te środki do przyspieszenia rozwoju swojej platformy technologicznej, ekspansji produktowej na nowe segmenty i zwiększenia swojego obecnego udziału na rynku medycznym.

KarmaCheck została założona w 2019 roku przez Erica Ly, jednego ze współzałożycieli LinkedIn. Runda finansowania serii B jest wynikiem roku pełnego znaczących osiągnięć i kamieni milowych dla KarmaCheck od ostatniej rundy, która miała miejsce w połowie roku 2022, w którym RKKVC również brało udział. Tylko w roku 2023, spółka osiągnęła wzrost przychodów o ponad 600% do kilkudziesięciu mln USD, rozszerzyła zespół obsługi klienta o ponad 300% oraz przeprowadziła miliony weryfikacji dla klientów w sektorze medycznym, podkreślono.

„Sprawdzanie przeszłości i weryfikacja kwalifikacji od dawna należą do najbardziej frustrujących kroków w procesie rekrutacji zarówno dla kandydatów, jak i menedżerów. Ale nie musi tak być. KarmaCheck koncentruje się na innowacjach technologicznych i obsłudze klienta prowadzonej przez ekspertów. Ta kombinacja, w połączeniu z naszym podejściem opartym na sztucznej inteligencji, jest unikalna w branży i umożliwia nam dostarczanie nie tylko szybkich i dokładnych wyników, ale także najlepszych doświadczeń dla kandydatów w branży” – powiedział współzałożyciel i CEO KarmaCheck Eric Ly, cytowany w komunikacie.

„KarmaCheck wyróżnia się jako innowator w dziedzinie weryfikacji kwalifikacji pracowników, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologiczne, które znacząco poprawiają ścieżkę rekrutacji. Z Ericem poznaliśmy się lepiej w 2021 roku, jak pojawiła się tylko szansa inwestycji w 2022, postanowiłem polecieć osobiście do Silicon Valley, porozmawiać osobiście z Ericem i wtedy zdecydowałem o inwestycji. Od tego momentu głęboko wierzę w spółkę, dlatego wykorzystaliśmy rundę B, by dodatkowo zainwestować w spółkę. Istotnym faktem jest to, że Eric (CEO) dowozi lepsze wyniki niż były prognozowane w momencie gdy inwestowaliśmy. Jest to niespotykane” – dodał założyciel RKKVC Mateusz Bodio.

KarmaCheck to spółka rozwijająca technologiczne rozwiązanie do weryfikowania umiejętności i kwalifikacji kandydatów do pracy.

RKKVC składa się z polskiego zespołu inwestycyjnego, specjalizującego się w inwestowaniu w technologie deeptech, w tym związane z rozszerzoną rzeczywistością, computer vision i uczeniem maszynowym, jak również w spółki software działające w modelu B2B SaaS. Zespół inwestuje w spółki działające na największych rynkach tj. USA, Wielka Brytania i region DACH.

Źródło: ISBnews