Grupa MCI zainwestowała 80,1 mln zł w większościowy pakiet udziałów w Focus Telecom – największym dostawcy chmurowych rozwiązań contact center, customer experience i usług komunikacji biznesowej w Polsce. Dzięki tej transakcji fundusz MCI umocni swoją pozycję wiodącego inwestora w regionie w spółki działające w modelu Software as a Service (SaaS), poinformował ISBtech partner inwestycyjny w MCI Capital Paweł Sikorski.

„Spółka dynamicznie rośnie od kilku lat w dwucyfrowym tempie i jest zdecydowanym liderem na rynku rozwiązań contact center (CCaaS) i customer exprience (CXaaS) oferowanych w chmurze. Zwiększenie zaangażowania w Focus Telecom jest odzwierciedleniem strategii funduszu MCI inwestowania w dojrzałe modele cyfrowe. Wielokanałowa komunikacja z klientem oraz wysokiej jakości zindywidualizowana i zautomatyzowana obsługa klienta staje się standardem rynkowym, a Focus Telecom jest wiodącym dostawcą tego typu rozwiązania w chmurze w Polsce” – napisał Sikorski w komentarzu dla ISBtech.

Jednocześnie podkreślił, że spółka ma duży potencjał budowania wartości w kolejnych latach poprzez rozwój produktu, procesów obsługi klienta, a także specjalną ofertę dla nowych sektorów i grup klientów.

„Niebawem wzmocniony zostanie także zespół menedżerski o osoby z dużym doświadczeniem, współpracujące wcześniej z funduszem, aby zrealizować te cele. Większe zaangażowanie MCI umożliwi Focusowi realizację ambitnych planów rozwojowych i innowacyjnych, do których należą w szczególności te oparte na sztucznej inteligencji. MCI planuje zwiększyć całkowitą wartość inwestycji w formie dalszych M&A w Europie Centralnej i Wschodniej. Typowa wielkość inwestycji MCI wynosi 30-100 mln euro” – wskazał partner funduszu.

Focus Telecom zatrudnia obecnie ponad 120 osób. Dostarcza systemy do zarządzania komunikacją w różnych kanałach (m.in., telefon, e-mail, czat, SMS, social media) oraz narzędzia do obsługi klienta (tzw. Customer Exprience as a Service), jak i również oferuje centralę telefoniczną w chmurze. Kontrahentami firmy są zarówno średnie, jak i duże podmioty mające zorganizowany proces obsługi klienta. Rozwiązania Focusa pomagają poprawić proces obsługi sprzedażowej i posprzedażowej oraz istotnie podnieść poziom zadowolenia klientów.

Do tej pory Grupa MCI Capital była mniejszościowym udziałowcem w Focus Telecom. Poprzez subfundusz InternetVentures FIZ – w ramach wspólnego przedsięwzięcia z PFR Ventures – MCI posiadało ekspozycję odpowiadającą poniżej 15% udziałów w spółce. Pozostałe udziały należały do założycieli, PFR Ventures (poprzez fundusz InternetVentures) oraz innych inwestorów indywidualnych. W wyniku transakcji MCI.Euroventures kupiło 80% udziałów w Focus Telecom, a 20% zachowają założyciele spółki.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT. Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

