ML System podpisał z Grenzebach Envelon GmbH porozumienie term sheet określające warunki ewentualnego nabycia wybranych aktywów należących do Envelon, których wartość została ustalona na 2 mln euro (netto), podał ML System.

„Spółka podpisała z Grenzebach Envelon GmbH z siedzibą w Asbach-Bäumenheim (Niemcy) (Envelon) porozumienie typu term sheet określające warunki ewentualnego nabycia przez emitenta wybranych aktywów należących do Envelon, obejmujących określone składniki majątku trwałego, w szczególności linię produkcyjną przeznaczoną do produkcji fasadowych rozwiązań fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (BIPV), certyfikaty (w tym dopuszczające do stosowania produktów na terenie Europy i USA) i prawa własności intelektualnej, w tym prawa do nazwy handlowej i znaku towarowego” – czytamy w komunikacie.

Envelon jest podmiotem wyspecjalizowanym w produkcji i sprzedaży elewacyjnych produktów (BIPV), głównie na rynkach Europy Zachodniej.

„Wartość aktywów została ustalona na 2 mln euro (netto), przy czym wartość ta może podlegać korektom. Strony zakładają, że nabycie aktywów nastąpi poprzez ich wniesienie przez Envelon do spółki celowej (SPV), a następnie nabycie 100% udziałów w SPV przez emitenta za cenę odpowiadającą co do zasady wartości aktywów” – wskazano także.

W ocenie spółki, przeprowadzenie transakcji może mieć istotne znaczenie dla możliwości zwiększenia sprzedaży produktów Grupy na rynkach Europy Zachodniej – w tym Niemiec – oraz USA, podsumowano.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2023 r. miała 193,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews