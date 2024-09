Oprocentowanie oraz marże obligacji detalicznych w październiku 2024 roku zostały utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

„W październiku warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych oraz marże w kolejnych okresach odsetkowych pozostawiliśmy na niezmienionym poziomie, jednocześnie zachowując preferencje dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. Nasze obligacje to produkt prosty i intuicyjny. Ważną cechą obligacji detalicznych, która zachęca do ich zakupu jest niski próg wejścia – wystarczy 100 zł, aby rozpocząć oszczędzanie – tyle wynosi nominał jednej obligacji. Odkładając co miesiąc nawet drobne kwoty jesteśmy w stanie zbudować pokaźny kapitał na przyszłość. Oferta obligacji oszczędnościowych jest zróżnicowana pod kątem ich terminu wykupu, a także sposobu naliczania i wypłaty odsetek. Klienci mogą zatem wybrać taki rodzaj obligacji, który będzie najlepiej realizować ich potrzeby w zakresie bezpiecznego budowania oszczędności” – powiedział wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

W październiku oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 5,75%, a 2-letnich 5,90%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 5,95%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,30% 4-letnie oraz 6,55% 10-letnie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,50% i 6,80% w pierwszym roku.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO BP oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Pekao. Obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Źródło: ISBnews