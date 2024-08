Orlen szacuje, że wynik EBITDA LIFO wyniósł ok. 5 030 mln zł w II kw. 2024 r., natomiast eliminując dodatkowo wpływ regulacji dotyczących przeciwdziałaniu nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wynik ten to ok. 11 306 mln zł w II kw. br. (co oznacza wzrost o ok. 8% r/r), podała spółka. Orlen spodziewa się, że szacunkowy wynik EBITDA wyniósł 4 542 mln zł z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość majątku w II kw. br., natomiast po eliminacji tych odpisów – ok. 5 063 mln zł.

„To był kwartał solidnej pracy w warunkach rynkowych wyzwań. Mimo presji otoczenia makroekonomicznego, wypracowaliśmy zysk operacyjny na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Skutecznie pracujemy nad poprawą efektywności zarządzania Grupą. Wyznaczone cele, konsekwentnie realizowane, przyspieszą rozwój Orlen i zwiększą jego odporność na wpływ czynników makroekonomicznych” – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Szacowana EBITDA LIFO Grupy Orlen, z wyłączeniem odpisów i efektów regulacji, wyniosła w II kwartale 2024 r. 11,3 mld zł. Jest to wynik oczyszczony o odpisy w segmencie gazu, wydobycia i energetyki oraz o rekompensaty w segmencie gazu i energetyki. W analogicznym okresie ubiegłego wynik ten wyniósł 10,4 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 8% rok do roku, podano w komunikacie.

„Koncern, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonował w II kwartale br. w wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, czego efektem był spadek (r/r) marż rafineryjnych, niższy dyferencjał, a także niższe ceny energii elektrycznej i gazu, przy umocnieniu złotego wobec dolara i euro. Na raportowany wynik koncernu istotny wpływ miały zwłaszcza regulacje związane z przeciwdziałaniem nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, które, według aktualnych szacunków, obniżyły wynik EBITDA LIFO, z wyłączeniem odpisów, Grupy Orlen o ok. 6,2 mld zł do poziomu 5,1 mld zł” – czytamy dalej.

Jednostkowy i skonsolidowany raport finansowy Grupy Orlen za I półrocze 2024 r. zostanie opublikowany 21 sierpnia 2024 r.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews