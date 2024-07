Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 32% r/r do 650 tys. USD (2,6 mln zł) na koniec II kw. 2024 r., podała spółka. Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego (ARPU) na koniec II kw. br. wyniósł 165 USD (657 zł), co oznacza wzrost o 28% r/r, natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego tj. użytkownika pozyskanego w I kw. br. wyniósł 197 USD (785 zł), co oznacza wzrost o 28% r/r.

„Jesteśmy obecnie na etapie, kiedy osiągnęliśmy pewne stałe tempo wzrostu biznesu i systematycznie odnotowujemy znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników typowych dla spółek działających w modelu SaaS” – powiedział prezes Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews