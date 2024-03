Przychody ze sprzedaży Mennicy Skarbowej wyniosły 706,12 mln zł w 2023 r., wobec 1,22 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Spadek pokrywa się ze spadkiem popytu na złoto zanotowanym w tej części Europy (-42% r/r).

„Sytuacja finansowa oraz majątkowa spółki, pomimo osiągniętej w bieżącym roku straty i spadku przychodów, jest stabilna. Spółka posiada wysoki poziom kapitałów własnych oraz kapitał obrotowy pozwalający na prowadzenie dalszej działalności. Świadomi dekoniunktury na europejskim rynku, w ubiegłym roku poświęciliśmy dużo czasu i zasobów na wzmocnienie spółki. Otworzyliśmy oddział w Szczecinie, uruchomiliśmy nowy sklep online, rozpoczęliśmy sprzedaż złota i srebra na różnych platformach w tym w Empiku i na Allegro, a także poszerzyliśmy asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem sklepów internetowych i oddziałów stacjonarnych Mennicy Skarbowej. Zainwestowaliśmy również w kampanie marketingowe wspierane przez naszego ambasadora, czyli znanego sędziego piłkarskiego Szymona Marciniaka. Przewidywana sytuacja finansowa Mennicy Skarbowej w 2024 roku jest pozytywna. Aktualnie obserwujemy ożywienie na rynku sprzedaży złota – co sugeruje możliwy powrót do poziomów sprzedaży sprzed pandemii Covid-19. Już teraz w I kwartale obserwujemy nie tylko wzrost ceny złota, ale także sprzedaży naszych produktów z tego kruszcu, co w efekcie powinno przełożyć się na poprawę marży” – powiedział dyrektor zarządzający ds. sprzedaży Adam Stroniawski, cytowany w komunikacie.

Marża brutto Mennicy Skarbowej na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 2,91% w 2023 r. (20,5 mln zł) wobec 4,41% w 2022 r. Była to wypadkowa wyższych cen zakupu towarów oraz agresywnej polityki cenowej konkurencji, co wpłynęło na niższe ceny sprzedaży. Ponadto, w celu utrzymania pozycji lidera na rynku sprzedaży złota inwestycyjnego, spółka poniosła 2023 roku wysokie koszty marketingowe i promocyjne oraz działania mające na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie kanałów sprzedaży zarówno stacjonarnych jak i online. Dokonano rewitalizacji punktów sprzedaży w Warszawie, Krakowie i Katowicach, uruchomiono nowy serwis e-commerce, wymieniono również.

Wysokie koszty, przy słabym potencjale rynku, przełożyły się na osiągnięcie 8,72 mln zł straty netto w 2023 roku, w porównaniu do 21,5 mln zł zysku netto rok wcześniej. Strata EBIT wyniosła 9,21 mln zł wobec 32,86 mln zł zysku w tym ujęciu w 2022 r.

Mennica Skarbowa to największy dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych w Polsce, notowany na NewConnect. Głównym obszarem działalności spółki jest sprzedaż złota inwestycyjnego (sztabek i monet bulionowych), a także innych metali szlachetnych oraz biżuterii.

Źródło: ISBnews