Novaturas Group odnotował w lutym br. przychody w wysokości 11,6 mln euro, w porównaniu do 12,8 mln euro w tym samym okresie 2023 r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Firma obsłużyła ok. 11,2 tys. klientów wobec ok. 12,2 tys. w lutym 2023 r.

„Sezon letni rozpoczynamy w połowie marca, co jest najwcześniejszym startem wśród touroperatorów w regionie. Priorytetem firmy w przygotowaniach do niego pozostaje terminowe dopasowanie programu podróży do potrzeb klientów. Sezon letni otwieramy pierwszym lotem na Cypr, nową destynację Novaturas, która została ponownie wprowadzona po dłuższym czasie. Ponadto w marcu pierwsze samoloty wystartują do Turcji, ulubionego kierunku podróżnych. Nadchodzące miesiące witamy z jeszcze wyższym współczynnikiem obłożenia niż rok temu, co pokazuje, że klienci nam ufają, pozostają lojalni i doceniają korzyści oraz jakość usług świadczonych przez naszą firmę” – powiedział CEO Kristijonas Kaikaris, cytowany w komunikacie.

Ponadto Novaturas silnie rozwija się w zakresie organizacji dużych grup oraz coraz bardziej popularnych wyjazdów 'workation’ i motywacyjnych dla firm. Zapotrzebowanie na te wyjazdy zwykle rośnie wiosną, dlatego firma aktywnie przygotowuje się do realizacji zaplanowanych wyjazdów. Firmy organizujące wyjazdy pracownicze co roku wracają do Novaturas po te usługi, podano.

Spółka wskazała, że najszersza gama miejsc docelowych w regionie i szybkie zarządzanie nimi stanowią przewagę konkurencyjną Novaturas, umożliwiając jej skupienie się na obszarach o największym potencjale, a prezes – komentując cele na 2024 r. – podkreślił, że firma będzie dążyć do dalszej poprawy doświadczeń podróżnych i zapewnienia zrównoważonej rentowności, przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji lidera w regionie.

„Skoncentrujemy się na wskaźnikach rentowności, które udało nam się osiągnąć w ubiegłym roku. Jesteśmy gotowi elastycznie reagować na dynamikę rynku, dostosowywać nasz program podróży do potencjalnej niepewności gospodarczej lub geopolitycznej i uważnie obserwować zachowania podróżnych. Koncentracja na technologii i rozwiązaniach opartych na analizie danych w celu zapewnienia wygody naszym klientom również pozostaje jednym z naszych strategicznych kierunków” – powiedział prezes.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r. W 2023 roku Grupa Novaturas odnotowała przychody na poziomie 208 mln euro.

