Najbliższe miesiące na rynku akcji mogą charakteryzować się zmiennością na rynkach akcji, uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek. Dodał, że Towarzystwo jest pozytywnie nastawione do rynków dłużnych.

„Mamy nadzieję, że po korekcie [na giełdach] sytuacja się poprawi. Natomiast należy pamiętać, że jesteśmy w okresie podwyższonej zmienności. Wrzesień, październik to nie są łatwe miesiące dla inwestorów. Na to nakładają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, co może przełożyć się na większe wahnięcia” – powiedział Buczek podczas telekonferencji.

„Jeśli chodzi o rynki dłużne to jesteśmy pozytywnie nastawieni” – dodał.

Jego zdaniem, korekta na amerykańskich giełdach nie powinna mieć wpływu na polski rynek.

„Amerykańskie akcje w lipcu do najtańszych nie należały i ta korekta zaczęła się i tak później, niż nam się wcześniej wydawało. Na warszawskiej giełdzie ceny nie były aż tak wygórowane. Zaczęliśmy zmieniać rekomendacje z 'akumuluj’ na 'kupuj’. Polski rynek wciąż nie jest drogi” – wskazał prezes.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews