Rafako, w związku z otrzymaniem żądania akcjonariuszy PBG w restrukturyzacji w likwidacji oraz Multos Trading Company Limited dotyczącego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 25 stycznia 2024 roku, zwołuje NWZ w tym terminie, podała spółka. W projektach uchwał uwzględniono m.in. emisję warrantów i akcji, emisję obligacji zamiennych na akcje i zmiany w radzie nadzorczej.

„[…]

6. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany statutu spółki – zastępujących uchwały nr 6, uchwałę nr 7 oraz uchwałę nr 8 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku.

7. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 11, uchwały nr 12 oraz uchwały nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany statutu spółki -zastępującej uchwałę nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 26 lipca 2023 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany statutu spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych spółki zaliczanych do grupy III) – zastępującej uchwałę nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 26 lipca 2023 roku.

10. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu rady nadzorczej spółki – podjęcie uchwał w sprawie zmian składu rady nadzorczej spółki, w tym ustalenie liczby członków rady nadzorczej” – czytamy w porządku obrad.

Kilka dni temu minister aktywów państwowych Borys Budka zwrócił się do uczestników nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rafako, podał resort w osobnym komunikacie.

„Mając na uwadze los 900 osób zatrudnionych w Rafako S.A. wraz z ich rodzinami oraz fakt, że dalsze istnienie spółki jest w strategicznym interesie energetycznym Polski, istotnym jest, by każdy z podmiotów uczestniczących w tych procesach stał po tej samej stronie” – powiedział Budka, cytowany w materiale.

Do Ministerstwa Aktywów Państwowych na rozmowy w dniu 28 grudnia dotyczące przyszłości raciborskiej firmy zaproszeni zostali przedstawiciele: PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, PZU, PKO BP, mBank oraz BGK.

„Zależy nam na przyszłości Rafako, na tym, by decyzje były podejmowane zarówno w interesie akcjonariuszy i wierzycieli, jak również mając na uwadze dobro publiczne, zabezpieczenie sytuacji pracowników oraz bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju” – powiedział Budka.

Minister rozmawiał z wierzycielami i akcjonariuszem spółki o możliwych działaniach mogących przyczynić się do rozwiązania obecnych problemów Rafako. Omówiono bieżącą sytuację spółki oraz możliwe scenariusze, które będą poddane dalszej analizie. Minister zadeklarował też – w ramach posiadanych uprawnień – wsparcie Ministerstwa Aktywów Państwowych w proces naprawy sytuacji Rafako, by umożliwić firmie dalsze funkcjonowanie, ochronę miejsc pracy i rozwój, z jednoczesnym zadbaniem o słuszne interesy akcjonariuszy, podał resort.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.

