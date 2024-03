Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wyraziła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty w formie dywidendy kwoty 1,06 mld zł stanowiącej 50% zysku za 2019 rok, podał Santander Bank Polska. Tym samym, zgodnie z wcześniejszym indywidualnym zaleceniem KNF, w którym Komisja stwierdzała, że bank spełnia kryteria wypłaty 50% zysku w formie dywidendy, jednak ze względu na jakość portfela dopuszczała możliwość przeznaczenia na dywidendę 75% zysku za 2023 rok, całkowita kwota możliwa do wypłaty akcjonariuszom przez bank w 2024 roku wynosi 4,56 mld zł.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 276,65 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews