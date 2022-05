Selena FM odnotowała 25,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 17,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,79 mln zł wobec 19,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 36,82 mln zł wobec 30,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 421,61 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 349,47 mln zł rok wcześniej.

„W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2022 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami grupy wyniosły 421,6 mln zł i były o 20,6% (tj. o 72,1 mln zł) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów w stosunku do okresu porównawczego spowodowany jest utrzymującym się wzrostem cen sprzedaży w wyniku inflacji cen surowców” – czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży Grupy Selena prezentowane są w trzech segmentach sprawozdawczych (geograficznych): Unia Europejska (w tym Polska), Europa Wschodnia i Azja (obejmuje m.in. Rosję i Chiny) oraz Ameryka Północna i Południowa (m. in. USA i Brazylia).

„Struktura przychodów ze sprzedaży w podziale na segmenty w I kwartale 2022 roku nie uległa istotnym zmianom w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Kluczowym segmentem pozostaje segment Unii Europejskiej. Wypracował on w I kwartale 2022 roku 68% (taki sam udział w analogicznym okresie 2021 roku) przychodów ze sprzedaży Grupy Selena (w tym Polska osiągnęła 35 procentowy udział w sprzedaży grupy). Segment sprawozdawczy Europa Wschodnia i Azja zanotował spadek udziału przychodów ze sprzedaży w przychodach grupy z 24% do 22%. Segment Ameryka Północna i Południowa w I kwartale 2022 roku osiągnął 2-procentowy wzrost udziału w przychodach ze sprzedaży grupy w porównaniu do I kwartału 2021 roku” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 2,43 mln zł wobec 5,93 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2021 r.

