Zapotrzebowanie na ropę i energię będzie rosnąć. Niemniej nie będzie szoków podażowych i braku tego surowca.

Nie będzie sytuacji takiej, że nagle zacznie nam gdzieś brakować ropy, a surowiec zacznie kosztować 120-150 dolarów za baryłkę, bo przecież tyle ropa już kosztowała. Nie mówię o cenach z lat 70. – początku tego szoku naftowego, gdzie patrząc na inflację, to dzisiaj ta ropa by musiała kosztować ponad 300-400 dolarów, gdybyśmy tamtą cenę przełożyli w czasie szoku naftowego lat 70. Więc to jest bardzo dobra informacja, niezależnie od transformacji energetycznej

mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu, Unimot SA