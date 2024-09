Spyrosoft odnotował 8,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2024 roku wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,98 mln zł wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,35 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 100,59 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 211,79 mln zł w porównaniu z 205 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 22,76 mln zł wobec 20,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Spyrosoft SA w I półroczu 2024 r. wyniosły ok. 212 mln zł, o 3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów jest wynikiem wzrostu sprzedaży dla dotychczasowych klientów oraz sukcesywnego pozyskiwania nowych podmiotów do obsługi. Skonsolidowany koszt sprzedanych produktów i usług Grupy Kapitałowej Spyrosoft SA w I poł. 2024 wyniósł ok. 146 mln zł i był wyższy o 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wpływ na szybsze tempo wzrostu kosztów w stosunku do przychodów miała przede wszystkim wielkość tzw. 'ławki’, która odpowiada za niespełna 6% kosztów bezpośrednich. W samym II kwartale bieżącego roku koszt pracowników bez projektów uległ znacznemu zmniejszeniu (poniżej 4%) i wykazywał tendencję malejącą. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 66 mln zł, co jest wynikiem o 1,6% lepszym w porównaniu z I poł. 2023 r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 31,2%, co oznacza spadek r/r o 0,5 pkt proc. Wpływ na szybsze tempo wzrostu kosztów w stosunku do przychodów miała przede wszystkim niekorzystna dla eksporterów zmiana kursów walut w porównywaniu z I półroczem 2023 roku” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane koszty ogólnego zarządu w I poł. 2024 r. wyniosły ok. 49 mln zł i były wyższe o 1% r/r. Niższe tempo wzrostu kosztów ogólnego zarządu w stosunku do tempa zwiększania przychodów w I półroczu br. podobnie jak w I kwartale 2024 r. związane jest przede wszystkim z optymalizacją kosztów w obszarach rekrutacji wraz ze wsparciem marki pracodawcy, administracji, tymczasem wzrosty niezmiennie dotyczą IT oraz dodatkowo obszaru zarządzania jakością. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej za okres objęty niniejszym sprawozdaniem wzrósł o 9% r/r do wysokości ok. 16,7 mln zł. Marża na działalności operacyjnej osiągnęła poziom 7,9 %, co oznacza zwiększenie o 0,4 pkt proc. w stosunku do I półrocza poprzedniego roku obrotowego. Koszty finansowe w I półroczu 2024 były niższe od porównywalnego okresu roku poprzedniego m.in. o 0,9 mln z powodu spadku nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, podano także.

„Zysk netto podmiotu dominującego grupy kapitałowej Spyrosoft SA w I poł. 2024 r. wyniósł 12 mln zł, co oznacza wzrost o 57% r/r. Marża netto wyniosła 5,7% i była wyższa o 2 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2023 r. Istotny wpływ na podwyższenie marży netto miały zwroty podatku dochodowego w spółkach z grupy w związku z zastosowaniem ulgi B+R za lata ubiegłe” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 5,89 mln zł wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews