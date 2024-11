Sunex odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2024 roku wobec 2,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,55 mln zł wobec 6,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,17 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 81,41 mln zł rok wcześniej.

„W trzecim kwartale roku 2024 na rynku niemieckim nadal odczuwane jest spowolnienie sprzedaży spowodowane wysokim poziomem stóp procentowych w strefie euro i związanym z tym ograniczaniem inwestycji. Spadek sprzedaży wymusił także obniżki cen oferowanych produktów i usług co przełożyło się na zmniejszenie osiąganych marż. Słaba koniunktura zmusiła wielu klientów spółki do wstrzymania zamówień z powodu przepełnienia własnych magazynów” – czytamy w raporcie.

„Choć rynek austriacki od początku roku bije rekordy zamówień dzięki atrakcyjnym dotacjom na urządzenia grzewcze, a spółka spodziewała się ożywienia na najważniejszym dla Sunex rynku w II połowie roku, to już obecnie wyraźnie widać niższy niż wcześniej zakładano wzrost przychodów. Na rynku polskim emitent liczy na poprawę koniunktury w związku z uruchomieniem i wejściem w fazę realizacji zadań przetargowych współfinansowanych środkami z Krajowego Planu Odbudowy. Wobec dynamicznych zmian na rynku występują znaczące wahania w zakresie kosztów finansowania komercyjnego czy też zmienne warunki prawne na rynku krajowym, Grupa podejmuje możliwie maksymalną ilość działań skierowanych nie tylko na kontynuację dynamiki rozwoju, ale także na minimalizację negatywnego wpływu zmiennych faktorów otoczenia” – podano.

Spółka zaznaczyła też, że w III kw. 2024 roku kontynuowano proces optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych.

„Trwa inwestycja polegająca na budowie hali magazynowej w Raciborzu przy ul. 1-go Maja. Obecnie trwają końcowe etapy zmierzające do oddania budynku do użytkowania. Kontynuowane były także prace zmierzające do modernizacji i dostosowania nieruchomości nabytych w drodze licytacji komorniczej w roku 2023 na cele produkcji, magazynowania oraz zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych kadry produkcyjnej. Kontynuowano również realizację projektu pn. 'Opracowanie i wdrożenie zrównoważonej, autorskiej technologii wytwarzania kompozytowych zbiorników CWU wykorzystywanych w instalacjach grzewczych opartych na OZE” – czytamy dalej w materiale.

„Jednocześnie spółka nadal prowadzi prace koncepcyjne nad rozwojem technologii wodorowych i ich powiązaniem z obecną i planowaną do wdrożenia ofertą spółki” – podano także.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 15,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,24 mln zł w porównaniu z 270,06 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 2,84 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2024 r. wyniosła 10,7 mln zł wobec 24,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews