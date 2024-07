Sygnity miało ok. 15 mln zł zysku netto przy przychodach ok. 131 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBITDA wyniósł ok. 25 mln zł, zaś zysk brutto 18 mln zł. Spółka zwraca uwagę, że prezentowane dane skonsolidowane uwzględniają wyniki finansowe spółek przejętych przez Sygnity w ostatnim czasie tj. Edrana Baltic UAB oraz Sagra Technology sp. z o.o.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Źródło: ISBnews