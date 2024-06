TenderHut zawarł aneks nr 3 do umowy inwestycyjnej z 25 listopada 2022 r., który to skutkował zawarciem umów sprzedaży udziałów z dwoma wspólnikami Brainhint. Na mocy aneksu oraz zawartych umów TenderHut nabył po 210 udziałów Brainhint w zamian za uiszczenie ceny w formie gotówkowej w wysokości 80 tys. zł na rzecz każdego ze wspólników. Tym samym zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Brainhint z 80% do 100%, podał TenderHut.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r., a w kolejnym roku przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews