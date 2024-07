Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) Grupy Text ze wszystkich produktów wyniosła 7,07 mln USD na koniec czerwca 2024 r. Oznacza to wzrost o 9,3% w stosunku do stanu sprzed roku i o 6,2% w stosunku do stanu na 31 marca 2024 r., podała spółka.

W I kwartale roku finansowego 2024/2025 (kwiecień – czerwiec 2024) wartość otrzymanych płatności wyniosła 22,62 mln USD, co oznacza wzrost o odpowiednio 12,2% w skali roku i 4% w stosunku do poprzednich trzech miesięcy, podano także.

„Rozpoczęte pod koniec 2023 roku kalendarzowego działania optymalizujące strukturę cenową oferty i wykorzystania produktu LiveChat przez klientów, przełożyły się m.in. na poprawę churn przychodowego (net MRR churn), wzrost ARPU produktu LiveChat, przy równoczesnym podwyższeniu wskaźnika odejść klientów (customer churn)” – czytamy w komunikacie.

„Na koniec czerwca 2024 r. ARPU (średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta) produktu LiveChat wyniosło 170,7 USD wobec 160,1 USD na koniec marca 2024 roku i 158,2 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 146,2 USD wobec 134,5 USD na koniec marca 2024 r. i 122,5 USD przed rokiem. ARPU produktu HelpDesk wyniosło odpowiednio 172,0 USD wobec 153,4 USD na koniec marca 2024 r. i 126,0 USD przed rokiem. W czerwcu Spółka wprowadziła do cennika tego produktu nowy plan abonamentowy 'Business'” – czytamy również.

Na koniec IV kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37 523, ChatBot 2 956 (ta liczba nie uwzględnia ok. 70 organizacji non-profit korzystających z produktu bezpłatnie w ramach programu „Care to Chat”. W poprzednich okresach błędnie uwzględniano tę grupę w raportowanej liczbie klientów), a HelpDesk 1 195, podano także.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Źródło: ISBnews