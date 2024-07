XTPL miało 2,79 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2024 r., w porównaniu do 2,56 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. W całym I półroczu przychody wyniosły wyniosła 5 531 tys. zł, wobec 5 532 tys. zł rok wcześniej.

„Główne składniki wzrostu sprzedaży w II kwartale br. związane były z dostarczeniem 2 urządzeń DPS oraz 2 modułów przemysłowych spółki. Ważnymi odbiorcami produktów XTPL byli nowi klienci m.in. wiodący chiński producent maszyn dla branży wyświetlaczy FPD oraz klient przemysłowy z Kalifornii. Szacunkowy stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca 2024 roku wyniósł 14,4 mln zł i był zgodny z założeniami spółki oraz realizowaną strategią na lata 2023-2026. XTPL zatrudniał na koniec II kwartału 95 osób, optymalny poziom dla realizacji celu 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

XTPL obok realizowanej sprzedaży produktów i usług generuje dodatkowe przychody z tytułu dotacji, które współfinansują część prowadzonych projektów o charakterze B+R. Wartość pozyskanych dotacji w I półroczu 2024 wyniosła 0,4 mln zł w porównaniu do 1,4 mln zł w I półroczu 2023. W samym II kwartale 2024 roku wartość pozyskanych dotacji przełożyła się na 0,3 mln zł względem 0,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zgodnie z zasadą rozliczania grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za II kwartał 2024 roku, pozostała część będzie ujęta w bilansie w przychodach przyszłych okresów, podano.

„W drugim kwartale 2024 roku kluczowym zdarzeniem, z perspektywy wdrażanej strategii i jej horyzontu, było otrzymanie zamówień na nasze moduły do wdrożeń przemysłowych, w tym od nowego klienta – wiodącego chińskiego producenta maszyn dla branży wyświetlaczy FPD. Przeprowadzone w ostatnich kwartałach inwestycje pozwoliły nam dostarczyć moduł przemysłowy do partnera jeszcze w czerwcu, dzięki czemu już czwarty globalny gracz na rynku zaawansowanej elektroniki buduje przemysłowe urządzenie z naszą technologią zaszytą w jego centrum. To także kolejny projekt, w którym przejście do 4. etapu wdrożenia zajęło nam pojedyncze miesiące od momentu nawiązania relacji z partnerem” – powiedział prezes spółki Filip Granek, cytowany w komunikacie.

„Tak szybki postęp możliwy był w dużej części dzięki zdobytemu dotąd doświadczeniu oraz stale rosnącej pozycji i wiarygodności marki XTPL w dziedzinie technologii ultra-precyzyjnego druku na świecie – to jest odczuwalne i pomaga nam oraz naszym dystrybutorom w pozyskiwaniu kolejnych obiecujących klientów na nasze moduły, a także urządzenia DPS i materiały HPM. Pozytywnie oceniamy szanse sprzedażowe w II półroczu, a dzięki skróceniu czasu dostawy i optymalnej strukturze organizacji, jesteśmy gotowi do obsługi zwiększonej liczby zamówień w sezonowo najlepszym okresie roku” – dodał.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze). Spółka posiada 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii znajdujące się co najmniej na drugim etapie tego procesu, z czego najbardziej zaawansowane są 4 projekty obejmujące strategiczne dla spółki obszary: półprzewodniki oraz wyświetlacze, podano.

Łączny potencjał tych 9 projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent maszyn dla przemysłu nowoczesnych wyświetlaczy z Chin, czołowy producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA, wskazano w materiale.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

