Quercus TFI ocenia, że bardzo dobre zachowanie rynku amerykańskiego w czerwcu daje nadzieje na dojście przez indeks WIG do poziomu 90 tys. pkt w lipcu, poinformował prezes Sebastian Buczek.

„WIG osiągnął nasz cel (83-88 tys. pkt.) w II kwartale nawet z pewną nawiązką. Bardzo dobre zachowanie rynku amerykańskiego w czerwcu daje nadzieje bykom na dojście przez WIG do poziomu 90 tys. pkt w lipcu. Byłoby to równo +100% do dołka z października 2022 r., kiedy zaczynała się obecna hossa” – powiedział Buczek, cytowany w komunikacie.

„W kolejnych miesiącach zakładamy wzrost zmienności na rynkach akcji ze względu na efekt sezonowy, zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z Quercus Dłużny Krótkoterminowy i Quercus Ochrony Kapitału” – dodał prezes.

W piątek, 28 czerwca, indeks WIG wzrósł o 0,54% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 88 613,67 pkt.

Z kolei w poniedziałek, 1 lipca, indeks WIG spadł o 0,26% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 88 385,70 pkt.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews