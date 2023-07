ZE PAK zawarł z Cyfrowym Polsatem aneks nr 5 do umowy z 20 grudnia 2021 r. dotyczącej sprzedaży 67% udziałów w PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) na rzecz Cyfrowego Polsatu, zmniejszający liczbę udziałów podlegających sprzedaży do 2 390 600 udziałów, czyli 10,1%, podały spółki. Jednocześnie zawarta została umowa przyrzeczona przeniesienia udziałów. Finalna cena, po wszystkich korektach, wyniosła 117,03 mln zł.

Strony postanowiły, że przed zamknięciem transakcji, z grupy spółek zależnych PAK-PCE, spółki: Przedsiębiorstwo Remontowe „PAK Serwis” sp. z o.o. oraz PCE-OZE 5 sp. z o.o zostaną przeniesione na ZE PAK i wobec tego nie będą przedmiotem transakcji, podano również.

W związku ze zmniejszeniem liczby udziałów w PAK-PCE zbywanych przez ZE PAK, zmianie uległa również cena bazowa za udziały PAK-PCE, która wyniesie 115,15 mln zł, wynika z materiału.

Po przeprowadzeniu transakcji ZE PAK posiada ok. 49,5% udziałów w PAK-PCE, natomiast Cyfrowy Polsat posiada ok. 50,5% udziałów w tej spółce.

PAK-PCE jest spółką holdingową, wokół której budowana jest struktura spółek zależnych prowadzących działalność w zakresie rozwijania projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystywania wodoru w grupie kapitałowej.

Ponadto, w ramach kontynuacji strategii, Cyfrowy Polsat oraz Tobe Investments Group zawarły umowę sprzedaży udziałów w spółce Pantanomo, na podstawie której Cyfrowy Polsat nabył od Tobe 4 705 udziałów w Pantanomo, reprezentujących ok. 32% kapitału zakładowego. Cena sprzedaży wynosi 307,16 mln zł i zostanie zapłacona przez spółkę w ratach, pierwsza w wysokości 107,16 mln zł do 31 października 2023 r., druga w wysokości 100 mln zł do 30 kwietnia 2024 roku, zaś pozostała część ceny do 31 października 2024 r.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews