Dyskusję o rozpoczęciu obniżania stóp procentowych można będzie podjąć, gdy inflacja ustabilizuje się na poziomie ok. 5% r/r,a projekcja banku centralnego będzie zapowiadała jej spadek w kolejnych kwartałach, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Z zapowiedzi rządowych wynika, że będzie tam działania osłonowe, wtedy ta inflacja na początku przyszłego roku nie wzrośnie, czyli szybciej nastąpi stabilizacja inflacji, a w perspektywie, że później ta inflacja ma spadać, szybciej rozpocznie dyskusja w w Radzie Polityki Pieniężnej o obniżce” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Pewnie państwo zadadzą pytanie, kiedy obniżka – to zależy od tego: musi być stabilizacja inflacji, na tych 5% i projekcja następne kwartały, że ona spada. Teraz kwestia – jak szybko spada. I wtedy Rada podejmuje decyzje, na pewno jacyś członkowie rady wtedy wyjdą z wnioskami, żeby obniżać np. o 25 pb. Ale nie jesteśmy w tej sytuacji – w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy ok. 4% i przewidujemy wzrost inflacji. To w ogóle nie jest miejsce, żeby dyskutować w mediach czy gdziekolwiek o obniżkach” – dodał.

Glapiński wyjaśnił też, że jego wcześniejsze wypowiedzi „niektórzy interpretowali w ten sposób, że prezes NBP powiedział, że obniżka stóp procentowych pierwsza może nastąpić w 2026 roku”.

„Nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że według aktualnych danych, dostępnych w tej chwili, dostępnych także projekcji, cel inflacyjny może być ociągnięty w 2026 roku” – wskazał prezes NBP.

Wcześniej podczas konferencji Glapińśki powiedział, że inflacja konsumencka może przekroczyć 5% r/r na koniec tego roku, zaś powróci do celu inflacyjnego banku centralnego (2,5% +/- 1 pkt proc.) w 2026 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że według wstępnych danych, inflacja konsumencka wyniosła 4,3% w ujęciu rocznym w sierpniu 2024 r. wobec 4,2% r/r w lipcu br.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Źródło: ISBnews