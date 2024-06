Wydatki na inwestycje telekomunikacyjne spadły o 1,1% r/r do 11,1 mld zł w 2023 r., wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

„Wartość rynku telekomunikacyjnego w 2023 r. wyniosła 43,1 mld zł i wzrosła o 6% w stosunku do 2022 r. Pomimo wzrostu przychodów, na inwestycje telekomunikacyjne wydano 11,1 mld zł, o 1,1% mniej niż w roku poprzednim. Wzrostowi przychodów z rynku towarzyszył również wzrost wartości infrastruktury telekomunikacyjnej, która w 2023 r. osiągnęła poziom 53,5 mld zł” – czytamy w „Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2023 r.”.

Urząd dodał, że 88,1% inwestycji w ub.r. stanowiły wydatki na infrastrukturę.

Na początku maja br. Urząd podał, że wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 42,9 mld zł w 2023 r.

Jak podał wcześniej UKE, w 2022 r. wartość wydatków na inwestycje telekomunikacyjne wyniosła 11,24 mld zł, co stanowiło wzrost o 26,3% r/r.

„Łączne wpływy operatorów z usług telefonii ruchomej wyniosły w 2023 r. 15,3 mld zł i były o 6,3% wyższe niż rok wcześniej” – czytamy dalej w raporcie.

Pierwszą pozycję pod względem przychodów osiągniętych w 2023 r. uzyskał Orange z udziałem 27,3%. Na drugim miejscu znalazł się Polkomtel (25,3%). T-Mobile z 23,3% ogółu przychodów z telefonii ruchomej uplasował się na trzeciej pozycji. W porównaniu do 2022 r. spadek udziałów w rynku odnotowali: Orange (spadek o 0,6 pkt proc.) i Polkomtel (o 0,8 pkt proc.). T-Mobile i P4 zyskali odpowiednio 0,4 pkt proc.i 1,1 pkt proc., podał też Urząd.

„W 2023 r. nadal utrzymał się trend schyłkowy telefonii stacjonarnej. Spadek odnotowano w liczbie użytkowników (spadek o 13,1%) i wolumenie czasu trwania połączeń. Konsekwencją tego był spadek przychodów o 13,7% do poziomu 0,9 mld zł” – napisano w raporcie.

Przychody z usług dostępu stacjonarnego do internetu w 2023 r. wyniosły 5,9 mld zł i były wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 8,4%.

„W przypadku przychodów z usług dostępu mobilnego do sieci internet pod uwagę wzięto dostęp za pomocą kart SIM w dedykowanych urządzeniach. W 2023 r. przychody z usług mobilnego dostępu do internetu wyniosły 2,2 mld zł i były mniejsze o 1,3% niż w roku poprzednim” – czytamy także w materiale.

W przychodach z rynku usług telefonii VoIP w ostatnich latach można zaobserwować tendencję malejącą. W 2023 r. wartość rynku spadła o 6,6% i wyniosła 295 mln zł, podał Urząd.

W 2023 r. wartość rynku płatnych usług telewizyjnych pozostała na prawie nie zmienionym poziomie w porównaniu do 2022 r. osiągając poziom 6,83 mld zł. co stanowiło nieznaczny wzrost (o 0,5%) w stosunku do 2022 r., wskazano w raporcie.

„W 2023 r. przychody z rynku usług wiązanych wyniosły 12,9 mld zł, o 7,7% więcej niż w roku poprzednim. Dynamika zmian pozostała na podobnym poziomie” – podano także.

Źródło: ISBnews