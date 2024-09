Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości około 1,2 mld euro (5 mld zł) dla wsparcia inwestycji w sektorach strategicznych w celu przyspieszenia przejścia na gospodarkę zeroemisyjną netto, podała Komisja.

Program został zatwierdzony na mocy tymczasowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych i przejściowych (TCTF).

„W ramach TCTF Polska powiadomiła Komisję o programie o wartości około 1,2 mld euro (5 mld zł) mającym na celu wsparcie inwestycji w sektorach strategicznych w celu przyspieszenia przejścia na gospodarkę o zerowym poziomie emisji netto” – czytamy w komunikacie.

W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Dotacje te będą dostępne dla firm produkujących baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery, sprzęt do wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla, a także kluczowe komponenty zaprojektowane i wykorzystywane jako bezpośredni wkład do produkcji takiego sprzętu lub krytycznych surowców niezbędnych do ich produkcji, podała Komisja.

Komisja uznała, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w TCTF.

W szczególności program:

będzie zachęcał do produkcji odpowiedniego sprzętu na potrzeby przejścia na gospodarkę zerową netto;

będzie przestrzegał maksymalnych pułapów pomocy (ustalonych przez KE);

zostanie przyznany nie później niż 31 grudnia 2025 r.

Komisja stwierdziła, że polski program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, aby przyspieszyć zieloną transformację i ułatwić rozwój niektórych rodzajów działalności gospodarczej, które mają znaczenie dla wdrożenia Zielonego Ładu, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz warunkami określonymi w TCTF.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Źródło: ISBnews