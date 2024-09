Kraje Unii Europejskiej dotknięte powodzią będą mogły skorzystać z 10 mld euro z Funduszu Spójności, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wsparcie unijne nie będzie wymagać wsparcia własnego państw.

„W nadzwyczajny sposób zmobilizujemy fundusze spójnościowe, tak abyście mogli z nich skorzystać nich elastycznie, […] jako z prefinansowania, czyli najpierw przypłyną pieniądze, a potem je zainwestujecie. […] W 100% są to finanse Unii Europejskiej. Tak że na początek 10 mld euro przewidzianych na bycie zmobilizowanym z Funduszu Spójności dla krajów, które zostały dotknięte powodzią. To jest reakcja kryzysowa” – powiedziała von der Leyen na konferencji prasowej we Wrocławiu.

„I jesteśmy przy was w najbliższych latach i miesiącach, kiedy będziemy mówić o odbudowie po katastrofie” – dodała.

Poinformowała, że państwa dotknięte powodzią będą mogły skorzystać z Funduszu Solidarności na odbudowę dróg, autostrad, dróg kolejowych czy mostów.

Jak informowano wcześniej, budżet Funduszu Solidarnościowego to 1,5 mld euro.

Powódź oprócz Polski dotknęła także Czechy, Słowację, Austrię, Węgry i Rumunię.

Źródło: ISBnews